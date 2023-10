Potrebuje Volkswagen v dnešnej situácii vôbec ďalšiu gigafabriku? To je momentálne zrejme aj v samotnom koncerne otázka za päť až sedem miliárd eur. Toľko by totiž mala skupina naliať do plánovanej továrne na výrobu batérií pre elektrické autá niekde v strednej Európe niekedy v blízkej budúcnosti.

Rozhodnúť o mieste a čase jej výstavby sa malo pôvodne pred viac ako rokom a pol a najneskôr pred asi pol rokom. Doteraz je však okolo fabriky skoro hrobové ticho a jeden z najväčších favoritov na získanie tejto masívnej investície, susedné Česko, stráca s Nemcami postupne trpezlivosť.

Česi totiž začínajú hundrať, že na mieste, ktoré pre gigafabriku dôsledne pripravovali, by už mohol byť aj iný investor.

Zmena stratégie

Pri súčasných predajných objemoch a slabom úspechu elektrických vozidiel hlavnej značky rovnomenného koncernu Volkswagen na svetových trhoch je práve otázka o reálnosti celého projektu obzvlášť opodstatnená.

Dôvodom je aj fakt, že koncern v ideálnom scenári počítal s produkciou a predajom viac ako troch miliónov elektromobilov do konca tejto dekády. Pre túto kapacitu by potreboval šesť samostatných fabrík na výrobu batérií s celkovou ročnou kapacitou 240 gigawatthodín.

Realita sa však k týmto métam nepribližuje. A nič nenasvedčuje ani rýchlemu obratu v jej lepší vývoj. Naopak koncern zápasí s nadkapacitou, čo znamená, že vyrába viac elektromobilov, ako reálne dokáže predávať. Kvôli tomu už musel obmedziť aj niektoré fabriky v ich produkcii.

Už ohlásené a funkčné gigafabriky mu teda dnes dokážu vyrobiť viac batérií, než vôbec potrebuje. Do roku 2028 ide o fungujúce závody vo švédskom Skellefteå, dolnosaskom Salzgitteri a španielskej Valencii. To by tiež znamenalo, že plánovanej gigafabrike v strednej Európe sa nakoniec skupina vyhne.