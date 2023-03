Jednou z najzásadnejších zmien, ktorú priniesla pandémia, je nový spôsob práce. Hromadný presun z firemných kancelárií k práci z domu zamestnanci privítali rôzne. Niektorí si pochvaľovali efektívnejšie využívanie času, iní mali problém oddeliť prácu od súkromia a väčšine chýbal osobný kontakt s kolegami.

Práve to považovali zamestnávatelia za hlavnú prekážku efektivity práce a budovania firemnej kultúry, a preto lákajú zamestnancov späť do kancelárií. Hoci sa pracovný rytmus pozvoľna vrátil do starých koľají, v čiastočnom home office chcú zamestnanci pokračovať.

Výsledky prieskumu agentúry MN Force realizovaného pre spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) ukázali, že takmer 50 percent opýtaných preferuje takzvaný hybridný model práce, teda časť pracovného času na pracovisku a časť doma. Preferencie Slovákov týkajúce sa pracovného prostredia zisťovala prieskumná agentúra vo štvrtom kvartáli 2022 online formou. Na prieskume sa zúčastnilo 500 respondentov z Bratislavského kraja, ktorí sú v produktívnom veku a pracujú najmä v administratíve, obchode a službách, vo verejnej a v štátnej správe a vo finančnom sektore a v ekonomike.

Chýbalo vybavenie a kolegovia

Po dlhých mesiacoch strávených doma väčšina zamestnancov uvítala aspoň čiastočný návrat do pracovného prostredia, kde podľa prieskumu oceňujú lepšie pracovné a technické vybavenie. Okrem toho s výrokom „Chýba mi osobný kontakt s kolegami“ súhlasilo až 59 percent opýtaných. Vzhľadom na menej možností stretávať sa počas pandémie s priateľmi či rodinou boli práve kolegovia jediní, ktorí medzi sebou udržiavali kontakt s okolitým svetom.

Preto je zrejmé, že hlavným dôvodom pri návrate do kancelárií bola socializácia s kolegami a lepšie podmienky na prácu. Naopak, pri práci z domu respondenti ocenili možnosť efektívnejšie spravovať svoj čas, pričom s výrokom „Pri práci z domu si viem lepšie zadeliť čas a venovať sa rodine“ súhlasilo až 79 percent opýtaných. Na druhej strane uznali, že na home office boli rozptyľovaní starostlivosťou o domácnosť, a 42 percent opýtaných malo problém oddeliť pracovný čas od súkromného.

Počas dvoch rokov pandémie sa teda zmenili požiadavky nájomníkov na nové priestory, a to najmä vzhľadom na väčšiu flexibilitu kancelárií či hygienické normy. „Časť nájomcov, najmä zahraničných spoločností, mala na korporátnej úrovni pokyn ušetriť na veľkosti prenajímaného priestoru, ale vzhľadom na to, že nájomné tvorí len okolo desať percent firemných nákladov, nešlo o významný trend a väčšina korporácií od tejto požiadavky nakoniec upustila.

Naopak, cítiť návrat k dlhodobým trendom riadenia založeným na spolupráci v tímoch a návrate zamestnancov do kancelárií. Pandémia pomohla urýchliť nasadenie niektorých inovácií a trendov a väčšmi implementovať hybridný model práce z domu a z kancelárie,“ približuje situáciu riaditeľ oddelenia komerčných nehnuteľností v JTRE Róbert Tenczer.



Oceňujú klimatizáciu, parkovanie i zeleň

Napriek spomínaným výhodám práce z kancelárie či „nového“ hybridného modelu zamestnávatelia riešia, ako prilákať zamestnancov naspäť do firemných sídiel. V prieskume sa agentúra zamerala aj na dôležité nástroje, ktorými môže spoločnosť veľmi efektívne motivovať zamestnancov vrátiť sa do pracovného prostredia.

Tri najdôležitejšie faktory motivácie zamestnancov tráviť viac času v kancelárii boli blízkosť mestskej hromadnej dopravy, klimatizácia v budove a možnosť parkovať v blízkosti pracoviska. Zároveň až 77 percent respondentov prieskumu súhlasilo s výrokom „Je mi príjemné, keď je v kancelárii a celej budove veľa zelene“ a napokon zeleň v okolí pracoviska ocenilo dokonca 78 percent respondentov prieskumu.

Všetky spomínané benefity ponúka aj Westend bizniszóna, situovaná na jednom z najväčších dopravných uzlov na bratislavskej Patrónke s viac ako dvadsiatimi spojmi z každej časti Bratislavy, ktorá je v susedstve veľmi obľúbenej zelenej lokality Železná studnička s bohatými možnosťami rekreácie, športu a oddychu pre každého.

Zároveň ponúka vynikajúce možnosti parkovania na viac ako dvetisíc parkovacích miestach, ktoré sú pre klientov v cene nájmu, bohatú občiansku vybavenosť vrátane vlastného office food courtu, materskú školu, poštu, potraviny či drogériu. Oceňujú to aj zamestnanci medzinárodných spoločností ako Marlink alebo Siemens Slovensko, ktorý vo Westende sídli už deväť rokov.

„Vzhľadom na rozsah a kvalitu našich kancelárskych projektov či lokality, v ktorých sa nachádzajú, môžem povedať, že disponujeme projektmi pre každého klienta a samotný prieskum nám to iba potvrdil. Staviame plnohodnotné moderné mestské štvrte, v ktorých sa dá kvalitne žiť, pracovať a realizovať. Nábrežná štvrť Eurovea City pri Dunaji prináša dizajnové kancelárie Pribinova 34 a Pribinova 40 v súlade s princípmi ESG, v River Parku ponúkame flexibilné butikové kancelárie s výbornou dostupnosťou podobne ako vo Westend bizniszóne, situovanej na jednom z najväčších dopravných uzlov v blízkosti bratislavského lesoparku,“ hovorí R. Tenczer.

Ešte jeden údaj v prieskume upútal, keďže až 63 percent opýtaných považuje za mimoriadne dôležitý atraktívny interiérový dizajn kancelárií či spoločných priestorov a oceňuje aj privátny priestor v podobe obľúbených „silent rooms“.

„Veľmi sa nám osvedčil koncept zdieľaných kancelárií De.signed by v Toweri 115, preto s ním pokračujeme aj v River Parku a na Pribinovej 34 v Eurovea City. Ponúka štýlové a funkčné kancelárie od renomovaných architektonických ateliérov v zelených budovách so špičkovými službami a to je trend, ktorý chceme uplatniť v našich komerčných projektoch ,“ dopĺňa R. Tenczer.