Vzostup generatívnej umelej inteligencie sprevádzali pred niekoľkými rokmi veľké očakávania. Firmy hovorili o vysokej efektivite, výrazných úsporách a prevratných inováciách. Nadšenie však postupne vystriedala triezva realita.

Podľa tohtoročného prieskumu spoločnosti IBM medzi dvoma tisíckami generálnych riaditeľov po celom svete uviedla iba štvrtina z nich, že adopcia umelej inteligencie skutočne priniesla sľubované výsledky. Navyše, polovica respondentov priznala, že unáhlené investície viedli k „technologickému gulášu“ – ich systémy sú fragmentované a neefektívne integrované.

Ďalšia správa od platformy Writer a výskumnej spoločnosti Workplace Intelligence upozorňuje na prehlbujúcu sa priepasť medzi IT tímami, manažérmi a bežnými zamestnancami. Firmy síce investujú do umelej inteligencie, no často zabúdajú na ľudí, ktorí s ňou majú pracovať. V minulom roku len 15 percent amerických zamestnancov uviedlo, že ich pracoviská komunikovali jasnú stratégiu v oblasti umelej inteligencie.

„Počet spoločností, ktoré ukončili väčšinu svojich pilotných projektov s AI, sa za posledných 12 mesiacov viac než zdvojnásobil,“ uviedla spoločnosť S&P Global vo svojej nedávnej výskumnej správe.

Napriek tomu riaditelia ostávajú optimistickí – až 85 percent z nich verí, že do roku 2027 im umelá inteligencia prinesie návratnosť prostredníctvom škálovanej efektivity a úspor. Viceprezident IBM Gary Cohn preto vyzýva firmy, aby nepoľavovali: „Neinvestovať do AI dnes znamená vedome sa vzdať konkurencieschopnosti,“ konštatuje.