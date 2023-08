Budovanie fabriky na výrobu elektrických vozidiel pod taktovkou automobilky Volvo vo Valaliky Industrial Parku pri Košiciach na 280 hektároch územia sa stáva realitou. Predstavitelia švédskej spoločnosti v týchto dňoch podpisujú zmluvu o odkúpení pozemkov pod budúcim závodom. Pri tomto obchode štát dokonca zarobí okolo 55 miliónov eur.

Prvotné ťažkosti vyriešené

Výstavba nového priemyselného parku sa nezaobišla bez komplikácií. Ako pre TREND tvrdí konateľ štátnej firmy Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, prvé problémy nastali, keď stavebná firma Hochtief SK nemala dostatočné pracovné kapacity a po odchode niektorých stavebných subdodávateľov pre ich nespokojnosť s finančnými podmienkami, ktoré im Hochtief ponúkal.

Ten zvíťazil vo verejnej súťaži s cenou o 42 percent nižšou, než bola predpokladaná hodnota zákazky. Ako dodáva M. Durec, Valaliky Industrial Park práce dôsledne vysúťažil a len na hrubých terénnych úpravách štátnemu rozpočtu ušetril viac než 40 miliónov eur.

„So žiadosťou o riešenie prvotných problémov stavby sme sa obrátili na nemeckú materskú firmu Hochtief. Zdôraznili sme, že v tomto projekte ide pre štát o strategicky významnú investíciu a požiadali o súčinnosť a nápravu,“ konštatuje M. Durec.

Orná pôda sa nestratí

Štátna spoločnosť pri budovaní strategického parku, do ktorého investoval štát doteraz okolo 340 miliónov eur, skúma a vyhodnocuje stav miestnych biotopov, usiluje o jeho zachovanie, a tam, kde to nie je možné, sa snaží zmierňovať dosah prác a nahrádzať zasiahnuté prvky prírody rádovo vo väčšom rozsahu, ako boli zasiahnuté. A to všetko stojí nejaký čas a peniaze. Navyše sa v prospech poľnohospodárov využije orná pôda, ktorú odstránili z pozemkov, kde bude stáť automobilka.

V oblasti strategického parku Valaliky uskutočnili kompetentné orgány monitoring flóry a fauny. Sledované boli a ešte ďalšie tri roky budú taxonomické skupiny živočíchov, teda bezstavovce, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce, vrátane monitoringu netopierov pomocou bat-detektorov.

„Flóru a vegetáciu sme sledovali a sledujeme systematicky a opakovane vo všetkých ročných obdobiach. Doplnili sme i dodatočný jesenný prieskum, ktorý bol zameraný na invázne druhy flóry,“ vysvetľuje M. Durec s tým, že tak mapovanie biotopov, ako aj ešte stále prebiehajúci archeologický výskum, ktorý priniesol vzácne nálezy, výstavbu parku podstatným spôsobom nespomalili.

Obyvatelia sa dočkali zmien