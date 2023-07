Na Slovensku v súčasnosti pôsobia štyria mobilní operátori. Trhovou jednotkou je Orange Slovensko. Na druhom mieste len nedávno nastala zmena, keď po 15 rokoch stratil svoju pozíciu Telekom, ktorého vystriedal operátor O2. Od roku 2017 na trhu pôsobí aj najmladší operátor 4ka.



Súčasných operátorov však môže už čoskoro doplniť nový hráč. Portál Zive.sk totiž prišiel s informáciou, že o možnosti spustenia vlastných mobilných služieb uvažuje spoločnosť UPC Slovensko. Firma už na trhu pôsobí niekoľko rokov a to vo viac ako 80 mestách. V súčasnosti patrí medzi najväčších poskytovateľov internetových, televíznych a telefónnych služieb na Slovensku.

Spustenie do konca roka

Ak sa UPC rozhodne mobilné služby poskytovať, nebude zrejme patriť medzi klasických mobilných operátorov. Naopak, môže ísť o vôbec prvého virtuálneho operátora (MVNO) na slovenskom trhu. Zive.sk totiž informuje, že operátor by mal fungovať bez vlastnej siete. Pre svoje účely bude totiž využívať sieť operátora 4ka, ktorému bude za spotrebované volania či dáta zákazníkov platiť.

Očakáva sa tiež, že operátor nebude mať vo svojej ponuke žiadne mobilné zariadenia, ako je tomu v prípade najväčších mobilných operátorov. Známe nie sú ani konkrétne služby, ceny či celková stratégia potenciálneho nového operátora. Zatiaľ nie je známy ani čas jeho prípadného štartu, no niektoré médiá prišli s informáciou, že by sa tak mohlo stať do konca roka.



V médiách sa objavili informácie, že nový operátor by mohol na trhu vystupovať pod názvom UPC Mobile. Tento názov a ani aktivity spoločnosti v tejto oblasti však doteraz potvrdené neboli. „Aktuálne sa k tejto téme nebudeme vyjadrovať. Momentálne je to ešte predčasné,“ stručne odpovedal na otázky TRENDU Jaroslav Kolár, hovorca spoločnosti UPC Broadband Slovensko.