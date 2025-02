Preplnené kancelárie, obmedzené parkovacie kapacity a preťažená mestská infraštruktúra spomaľujú návrat k plnohodnotnej práci v kancelárii. Výzvam čelia aj renomované firmy z rebríčka Fortune 500, informuje magazín Financial Times.

Jedným z najvýraznejších príkladov je Amazon. Povinný návrat zamestnancov do kancelárií v areáli spoločnosti v Bellevue, kde pracuje približne 11-tisíc ľudí, vyústil do vážnych logistických problémov. Zamestnanci čelili nielen kritickému nedostatku parkovacích miest, ale aj obmedzenému prístupu k pracovným priestorom.

Podobné výzvy riešia aj ďalšie firmy, ktoré v dôsledku preplnených kancelárií a nepripraveného zázemia prehodnocujú plány na návrat zamestnancov alebo ho dokonca odkladajú na neurčito.

Európa napreduje v návrate do kancelárií

Zatiaľ čo európske kancelárie sa vďaka lepšej mestskej infraštruktúre rýchlejšie zaplnili, v USA zostáva návrat zamestnancov pomalý. Podľa údajov CBRE Group dosiahla miera neobsadenosti kancelárií v amerických veľkomestách minulý rok 20 percent, zatiaľ čo v Európe to bolo 8,4 percenta.

„Tretina európskych firiem v súčasnosti eviduje využitie kancelárií na úrovni pod 40 percent, pričom v roku 2023 to bola takmer polovica,“ uviedla agentúra Bloomberg s odkazom na dáta CBRE.

Zároveň podotkla, že hoci mnohé spoločnosti považujú aktuálnu úroveň dochádzky za udržateľnú, takmer tretina očakáva jej ďalší nárast. Nie všetci zamestnanci sú však s týmto vývojom spokojní, keďže flexibilita zostáva jednou z najžiadanejších pracovných výhod.

Prieskum WTW Global Benefits Attitudes Survey ukázal, že viac než polovica zamestnancov, ktorí majú možnosť pracovať na diaľku, by bola ochotná zmeniť zamestnávateľa, ak by im bol nariadený povinný návrat do kancelárie na plný úväzok. Navyše, takmer polovica hybridných pracovníkov by dokonca akceptovala zníženie platu v priemere o osem percent výmenou za flexibilný pracovný režim.