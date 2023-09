Nový pracovný model štvordňového pracovného týždňa skúšajú firmy v posledných rokoch vo viacerých európskych štátoch. Ich cieľom je posunúť debatu o novom pracovnom modeli z teórie do praxe. Podobné trendy už vidieť pár mesiacov aj na Slovensku, politici však s takýmito nápadmi prichádzajú aj v rámci predvolebnej kampane ako s „úplnými“ novinkami.

Napríklad hnutie OĽaNO pred dňami predstavilo svojich desať podmienok pre vstup do budúcej vlády. Okrem iného zahŕňajú aj 4-dňový pracovný týždeň. Ak to typ práce umožní, pracovníci by mali právo chodiť do práce len štyri dni. Podmienkou má byť odpracovať toľko, čo kolegovia, ktorí pracujú päť dní. Ak pracujú 40 hodín týždenne, čo je maximálny limit týždenného pracovného času, musia ich odpracovať, ale môžu to urobiť počas štyroch, nie piatich dní.

Paradoxne, viac voľna a menej odpracovaných dní navrhoval už v roku 2021 opozičný Smer-SD na čele s predsedom Robertom Ficom. Aj ten sa „chytil“ myšlienky skracovania pracovného týždňa, ktorá aktuálne rezonuje v Európe. Pracovné trendy sa totiž neustále menia. Málokto si už pamätá, že päťdňový pracovný týždeň v bývalom Československu zaviedli až v septembri 1968. Predtým bola sobota pracovným dňom, teda šesťdňový pracovný týždeň bol dovtedy bežnou súčasťou socialistickej pracovnej morálky.

Firmy na politikov nečakali

Zamestnávatelia na Slovensku sa nového trendu skracovania pracovného času chytili už pred pár rokmi. Štvordňový pracovný režim napríklad zaviedli ako pilotný projekt od 1. januára 2021 v spoločnosti NN Slovensko a úspešne v ňom fungujú dodnes.