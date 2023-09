Výzvy pri rozširovaní e-mobility v logistike nie sú primárne vo vozidlách, ale skôr v požadovanej nabíjacej infraštruktúre. Aby mohli firmy využívať početnejšie väčšie i menšie elektrické nákladné autá, v prvom rade potrebujú mať vyvinuté vhodné koncepty nabíjania a zabezpečený dostatočný počet nabíjacích staníc.

Cieľom je udržateľnosť

Logistické firmy chcú dosiahnuť udržateľnosť okrem iného aj prostredníctvom využívania alternatívnych pohonov. Výnimkou v tomto smere nie je ani spoločnosť Dachser, ktorá popri menších elektrických vozidlách na distribúciu tovaru prevádzkuje eActros, jeden z prvých sériovo vyrábaných elektromobilov na batérie od spoločnosti Mercedes-Benz. Je súčasťou konceptu mestskej distribúcie Dachser Emission-Free Delivery, ktorý firma v súčasnosti rozširuje do jedenástich európskych metropol.

„Zisťovali sme, aké sú dojazdy a či je nabíjací výkon v poriadku. A zisťujeme aj to, ako to je s kompatibilitou s nabíjacími stanicami a do akej miery sa so zmenami vyrovnávajú vodiči a dispečeri,“ hovorí regionálny manažér spoločnosti Dachser pre juhovýchodnú Európu Roman Stoličný s tým, že jedno takéto vozidlo už používajú.

Ďalším projektom firmy je zavádzanie elektrických nosičov výmenných nadstavieb, a to od holandského výrobcu Terberg. Tieto batériové elektrické vozidlá umožňujú bezemisnú prepravu v tranzitnom terminálovom priestore.

Malý počet nabíjacích staníc

Na dobrej ceste k e-mobilite je i spoločnosť Kuehne + Nagel, ktorá plánuje mať do roku 2030 vo svojom vozovom parku 60 percent elektrických vozidiel. Naposledy v marci 2023 zaradila do prevádzky 23 elektrických nákladných áut vo Francúzsku, aj kvôli schválenej legislatíve. Tá totiž od roku 2025 zakazuje vjazd nákladných vozidiel na fosílne palivo do francúzskych miest.

Elektrické vozidlá využíva podnik na kratšie trasy, pretože majú obmedzený dojazd. Ďalšou prekážkou rozvoja elektromobility je chýbajúca infraštruktúra nabíjacích staníc po celej Európe. Kým nenastanú požadované zmeny, bude Kuehne + Nagel používať hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (HVO, z anglického Hydrotreated Vegetable Oil) ako prechodnú technológiu na zníženie emisií uhlíka v cestnej doprave.

Na nedostatočný počet nabíjacích staníc poukazuje aj generálny riaditeľ spoločnosti Pilulka Ľuboš Baran. Najväčšou prekážkou vo využívaní elektrických dodávok sú však ich vysoké ceny. Aj z toho dôvodu má firma k dispozícii na doručenie zásielok do siete odberných Pilulkaboxov a siete odborných odberných miest, takzvaných PilulkaPointov, len vozidlá na štandardný pohon.