S efektivitou práce počas home officeu to nie je také jednoznačné, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Sú dva tábory, z ktorých každý zvýrazňuje svoj uhol pohľadu a tvrdenia opiera o niektorý z prieskumov. Štúdie a prieskumy poskytujú na otázku výkonnosti a pracovnej efektivity počas trvalej práce z domu rôznorodé odpovede. Niektoré sú voči nej optimistické, ďalšie poukazujú na to, že optimizmus nie je celkom na mieste.

Atraktívne výsledky

Oveľa populárnejšie a citovanejšie sú spravidla tie prieskumy, ktoré preukazujú vyššiu efektivitu práce z domu. Ich výsledky sú atraktívnejšie, lebo na prácu z domu si časom ľudia zvykli a ťažko sa im s ňou lúči. Takéto štúdie hovoria to, čo chcú domácky naladení zamestnanci počuť. Podľa britského týždenníka The Economist k nim patrí napríklad aj štúdia Harvardskej univerzity z roku 2020, ktorá skúmala pracovnú morálku zamestnancov nemenovaného online predajcu. Zistilo sa, že zamestnanci pracujúci z domu vybavili o osem percent telefonátov viac.

Prieskum sa uskutočnil aj v jednej čínskej online cestovnej agentúre, a to sedem rokov pred pandémiou, teda dlho predtým, ako sa táto problematika dostala do centra pozornosti. Experiment ukázal 13-percentný nárast výkonu zamestnancov agentúry pracujúcich na diaľku.

Podobných výsledkov možno vypátrať viac, ale mnohé z nich majú čosi spoločné – často sa zameriavajú len na jedno kritérium a ostatné ignorujú. Napríklad v prípade čínskej cestovky bola napokon za zvýšeným výkonom ani nie tak práca z domu, ako skôr to, že zamestnanci doma pracovali oveľa dlhšie, ako by pracovali v kancelárii. Výkon teda stúpol, ale čas strávený prácou vzrástol ešte viac, čo znamenalo, že efektivita v konečnom dôsledku klesla. Mimochodom, firma časom tento projekt zastavila, lebo tí, čo pracovali na diaľku, mali problém dosiahnuť kariérny postup.