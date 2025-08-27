Hľadanie novej práce je náročný a často zdĺhavý proces. Mnohí uchádzači sa dostávajú do situácie, keď frustrácia a strach z odmietnutia vedú k tomu, že svoj životopis vylepšia, prikrášlia alebo dokonca vedome doplnia nepravdivými údajmi. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti FlexJobs priznáva až každý tretí pracovník, že vo svojom životopise klame. Najčastejšie ide o predstierané nadšenie, prikrášľovanie pracovných úspechov či zakrývanie medzier v kariére.
HR expertka Hebba Youssef upozorňuje, že trend „jednoducho si niečo vymyslieť“ pri uchádzaní sa o zamestnanie sa v posledných rokoch šíri najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Rozumie však dôvodom, prečo sa ľudia uchyľujú k neúprimnosti - kandidáti sa snažia ukázať v čo najlepšom svetle. „Mnohí klamú v životopisoch nie preto, že by boli zlými ľuďmi, ale preto, že cítia tlak byť dokonalí,“ hovorí v rozhovore pre portál CNBC. Dodáva však, že skúsený personalista spravidla veľmi rýchlo spozná, kedy kandidát preháňa alebo zamlčuje pravdu.
Prikrášľovanie životopisov pritom nie je cudzie ani Slovákom. Roman Kučera, výkonný riaditeľ personálnej agentúry MAXIN’S Group, potvrdzuje, že „viac ako polovica uchádzačov vo svojich životopisoch zavádza alebo klame“. Tento trend dokazuje aj prieskum portálu Profesia, podľa ktorého až 93 percent respondentov pozná aspoň jednu osobu, ktorá vo svojom CV uviedla nepravdivé údaje. Podľa HR odborníkov sú k neúprimnosti náchylnejší najmä mladší kandidáti a muži. Pravdu si však často prikrášľujú aj ženy či uchádzači v strednom veku.
Personalisti na Slovensku upozorňujú, že medzi najčastejšie triky patrí uvádzanie vyššej jazykovej úrovne, než akú kandidát v skutočnosti ovláda. Bežne sa tiež stáva, že neplatené stáže či krátkodobé brigády sú prezentované ako plnohodnotné pracovné skúsenosti. Časté je aj „predlžovanie“ trvania zamestnania alebo vynechávanie období nezamestnanosti.
Zaujímavým fenoménom je tiež uvádzanie inej adresy bydliska - najmä v prípadoch, keď má uchádzač pocit, že by ho vzdialenosť od miesta výkonu práce mohla znevýhodniť. Slovenskí HR odborníci upozorňujú, že takéto nepresnosti sa zvyčajne rýchlo odhalia. Firmy totiž majú možnosť overiť referencie, kontaktovať bývalých zamestnávateľov či preveriť jazykové znalosti priamo počas pohovoru.
Podceniť interview sa nevypláca
Jedným z hlavných varovných signálov je podľa Youssef neschopnosť kandidáta podrobnejšie rozvinúť tvrdenia uvedené v životopise priamo na pohovore. Ak niekto uvádza bohaté skúsenosti s vedením tímov alebo projektov, no nedokáže popísať konkrétne výsledky, je to podľa nej dôvod na pochybnosti. Platí to najmä pri uchádzačoch o stredné a vyššie manažérske pozície, kde sa očakáva kompetencia pomenovať, aký vplyv malo ich rozhodovanie na fungovanie firmy. „Ak mi kandidát nevie uviesť konkrétny príklad a vysvetliť svoj prínos, považujem to za dôvod na vážne pochybnosti,“ zdôrazňuje.
Na druhej strane, pri juniorských alebo absolventských pozíciách sú očakávania iné. Od čerstvých kandidátov sa nevyžaduje rozsiahla prax, ale prejavenie záujmu a základná pripravenosť. Youssef dodáva, že dobrý kandidát vie vysvetliť, prečo ho práca zaujala, a aspoň čiastočne ukázať, že si urobil prieskum o firme. „Stačí jednoduché vysvetlenie, že sa stotožňujete s hodnotami spoločnosti. Ak však uchádzač nevie odpovedať na otázku, prečo si vybral práve toto miesto, je to jasný signál nepripravenosti,“ upozorňuje.
Úprimná zvedavosť a schopnosť klásť otázky zasa patria podľa Youssef medzi faktory, ktoré kandidátov odlišujú od priemeru. „Vždy hľadám ľudí, ktorí sa na pohovore pýtajú. Je to jedinečná šanca ukázať, ako premýšľate a čo vás na práci skutočne zaujíma,“ vysvetľuje. Youssef tiež oceňuje schopnosť kandidáta prepojiť svoje minulé skúsenosti s požiadavkami novej pozície. Aj keď kandidát nemá priamu prax, môže čerpať zo zručností získaných počas štúdia, dobrovoľníctva či brigád.
Na záver Youssef zdôrazňuje, že firmy nehľadajú dokonalých ľudí bez slabostí, ale takých, ktorí si uvedomujú vlastné silné stránky, vedia ich pomenovať a majú odvahu byť úprimní. „Schopnosť jasne vyjadriť motiváciu a zostať autentický dokáže urobiť omnoho väčší dojem než prehnané prikrášľovanie životopisu,“ dodáva.