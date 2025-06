Zabezpečené štátom a podporené Plánom obnovy

Nový podnikateľský úver je zabezpečený zárukou od National Development Fund III., s. r. o. (NDF III.) zo skupiny Slovak Investment Holding (SIH), a to až do výšky 80 % istiny. SZRB zároveň poskytne podnikateľom, ktorí splnia podmienky, úver až do výšky 2 812 500 eur, pričom pri úveroch do 300 000 eur nebude potrebné ručiť majetkom.

Produkt je podporený Plánom obnovy a Programom Slovensko 2021–2027, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a modernizáciu slovenskej ekonomiky. Vďaka týmto strategickým nástrojom verejnej podpory môžu podniky priamo čerpať prostriedky na svoj rast a zvýšenie konkurencieschopnosti.

„Náš nový moderný produkt spája výhody úveru, štátnej záruky a grantu. Je ideálny pre firmy, ktoré chcú rásť, inovovať alebo zefektívniť prevádzku. Výnimočná záruka vo výške až 80 % istiny výrazne znižuje nároky na vlastné zabezpečenie. Zaujímavá je aj výška grantu, ktorá v najmenej rozvinutých regiónoch môže dosiahnuť až 25 % vyčerpaného úveru. Som presvedčený, že naši firemní klienti túto formu štátnej pomoci naozaj ocenia,“ uviedol Radko Kuruc, generálny riaditeľ SZRB.

Zdroj: SZRB Radko Kuruc, generálny riaditeľ SZRB

Až 25 % z úveru ako grant

Po vyčerpaní úveru môžu firmy pôsobiace mimo Bratislavského kraja získať grant vo výške až do 20 % istiny úveru. Dodatočná grantová bonifikácia vo výške 5 % je dostupná pre všetky regióny – podmienkou je, že projekt musí napĺňať kritériá v oblasti digitalizácie, automatizácie alebo obehového hospodárstva.

V prípade splnenia oboch podmienok môže firma získať až štvrtinu úveru späť formou mimoriadnej splátky istiny. Výnimkou je Bratislavský kraj, kde nie je možné uplatniť základnú časť grantu.

Na čo možno podnikateľský úver použiť?

Úver je určený na financovanie investičného rozvoja a súvisiacich prevádzkových nákladov. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť slovenských firiem a podporiť ich transformáciu v súlade s modernými trendmi a zelenou a digitálnou agendou.

Základné parametre úveru:

Výška úveru: 30 000 – 2 812 500 eur

Záruka NDF III.: 80 % istiny

Maximálna výška grantu: do 25 % úveru

Splatnosť: max. 10 rokov pri investičnom úvere, max. 5 rokov pri prevádzkovom úvere

pri investičnom úvere, pri prevádzkovom úvere Možnosť odkladu splátok až o 12 mesiacov od podpisu zmluvy

Podniky musia zároveň splniť podmienky pomoci de minimis – teda za posledné tri roky nepresiahnuť kumulatívnu podporu 300 000 eur.

