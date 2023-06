Slovenský e-commerce po výrazne rastových rokoch 2020 a 2021 poklesol vlani prvýkrát v histórii o 13 percent. V prvom kvartáli tohto roka sa pokles ešte udržal na úrovni mínus 12 percent, no všetko opäť nasvedčuje tomu, že počas druhého kvartálu postupne porastie. Nákupy cez internet sú všeobecne veľmi obľúbené hlavne z dôvodu obrovského výberu sortimentu a komfortu. V online prostredí zákazníci často nakupujú aj tovar, ktorý nutne nepotrebujú pre život, no jeho nákup im urobí radosť.

Mení sa aj zákaznícke správanie. V roku 2018 kraľovala medzi Slovákmi platba na dobierku so 40 percentami, za ktorou nasledovali online platby s podielom 30 percent. Vlani sa už karta obrátila a dominovať začali online platby platobnou kartou s podielom 45 percent a z dobierky sa stal s 29 percentami druhý najčastejšie využívaný spôsobom platby.

Falošné „slovenské“ e-shopy

S rastúcim počtom ľudí kupujúcich na internete sa zvyšuje aj počet podvodných e-shopov, ktoré skúšajú rôzne praktiky. Viacerí zákazníci zo Slovenska a Česka sa na sociálnych sieťach, v recenziách na Googli či cenových porovnávačoch sťažujú, že nedostali objednaný tovar alebo že čakajú príliš dlho na vrátanie peňazí.

Niektorí sa po dlhých mesiacoch nedočkali tovaru a ani peňazí. Jedným z najznámejších e-shopov s pochybnými praktikami je obchod Gigastore.sk. Od čitateľky Niny má TREND informáciu, že si z neho nedávno objednala tovar, ktorý jej však neprišiel.

„Kúpila som tovar, mesiac nechodil a po mojich dosť aktívnych urgenciách mi objednávku stornovali. Peniaze mi však nevrátili. Od storna ubehol už ďalší mesiac. Nie je šanca sa nikam dovolať a na e-mail mi chodí automatická odpoveď, že evidujú veľa správ a mám si počkať,“ tvrdí čitateľka. Dnes sa už na spomínaný e-shop dostať nedá. Všetko nasvedčuje tomu, že stránka už nefunguje. V takomto prípade šanca získať späť peniaze klesá ešte nižšie.

Portál Aktuality.sk poukázal aj na vlastnícku štruktúru predajcu, firmu Mimoni. Konateľom spoločnosti bol do roku 2020 neznámy muž z Cypru. Od roku 2017 prevádzkovateľa vlastní spoločnosť Overseas Progress so sídlom na Seychelách. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) však obchod prevádzkovala spoločnosť iSales EU so sídlom v Prahe.

V tomto prípade však išlo o virtuálne sídlo a firma na uvedenej adrese nikdy nesídlila. Rovnakého majiteľa má aj e-shop Ingram.sk, ktorý má rovnakú reputáciu. Na známom cenovom porovnávači má Gigastore hodnotenie jednu hviezdičku z piatich a obchod odporúča len 11 percent zákazníkov. Ingram odporúča len osem percent zákazníkov a v hodnotení získal 0,8 hviezdičky z piatich.

Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov. Na webovej stránke SOI je dnes zverejnených viac ako 25 podvodných e-shopov, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Väčšinu týchto e-shopov prevádzkuje spoločnosť Sunrise IT and Software Solutions so sídlom v Dubaji.

Prevádzkovateľ v obchodných podmienkach uvádza, že nie je predávajúcim tovaru, s ktorým sa obchoduje prostredníctvom platforiem, ale sprostredkúva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi pre predávajúceho tým, že prevádzkuje webovú prezentáciu ako platformu. SOI však dodáva, že podvodných internetových obchodov môže byť viac. To, že internetový obchod nie je zaradený v zozname, automaticky neznamená, že nákup v ňom je bezpečný.

Na SOI sa už s podnetom na prešetrenie e-shopov obrátilo niekoľko desiatok spotrebiteľov. S poukazom na sídlo predávajúceho však SOI nemôže vykonať kontrolu a postup predávajúceho prešetriť.

„Nakoľko SOI má obmedzené kompetencie, medzi ktoré nepatrí zákonné oprávnenie internetové stránky blokovať a nie je oprávnená ani vymáhať plnenia platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia tovaru prostredníctvom stránky, ktorá sa javí ako riziková. Doména s koncovkou .sk a ani slovenský jazyk totiž automaticky nezaručujú, že ide o slovenský e-shop,“ uvádza Slovenská obchodná inšpekcia.

Nároky spotrebiteľov voči predávajúcemu vzhľadom na jeho sídlo odporúča preto riešiť prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v SR (ESC), ktoré pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií v rámci EÚ.

Zároveň poskytuje aj poradenstvo a pomoc pri nákupoch v rámci EÚ. ESC v SR však nemá voči obchodníkom donucovaciu právomoc, čiže ich nemôže donútiť, aby sa mimosúdneho vyrovnania zúčastnil a akceptoval navrhnuté riešenia. Pri zistení porušení práv spotrebiteľa ESC v SR nemá ani právomoc uložiť sankciu, nakoľko nie je kontrolným orgánom.

Počet podnetov rastie

Od mája tohto roka prestal prevádzkovateľ e-shopu Gigastore.sk úplne odpovedať na akékoľvek otázky a žiadosti Európskeho spotrebiteľského centra v ČR, vzhľadom k tomu bolo aj slovenské centrum nútené prijímanie nových prípadov pozastaviť.