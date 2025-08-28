Kľúčom k správne načapovanému pivu je čistý, studený a mokrý pohár. Na to, aby taký bol a aby aj pivo, ktoré sa do neho čapuje, malo vhodnú teplotu, vynakladajú reštaurácie a puby nemalé sumy. V čase, keď sa počíta každá kilowatthodina a každý liter, môžu tieto náklady zohrávať nezanedbateľnú úlohu pri snahe gastroprevádzok udržať si čo najlepší prevádzkový kapitál.
Vysoké ceny energií pritom dokážu položiť na lopatky nejednu prevádzku. Niektoré môžu začať živoriť pod vplyvom vysokých nákladov na energie či vodu, iné riskujú stratu klientely razantnou optimalizáciou služieb. Prieskumy ukazujú, že odstavenie chladničiek či sporákov by pripravilo podniky o významnú časť klientely. Podľa prieskumu Plzeňského Prazdroja spred dvoch rokov by obmedzenie sortimentu na nechladené nápoje a zrušenie teplej kuchyne znížilo návštevnosť podnikov o tri štvrtiny.
Spolupráca s technologickými firmami
Spoločnosť Plzeňský Prazdroj v roku 2022 iniciovala projekt Smart výčap, v rámci ktorého sa zamerala na hľadanie riešení, ako znížiť spotrebu energií a vody v podnikoch a pomôcť im tak znížiť aj prevádzkové náklady. V spolupráci s Českým inštitútom informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Prahe, Microsoftom a ďalšími technologickými firmami nainštalovala približne 1 800 meracích senzorov v 55 prevádzkach, z ktorých 11 bolo slovenských.
Cieľom bolo zistiť, koľko energie sa spotrebuje pri skladovaní a čapovaní piva – od jeho uloženia v sklade až po načapovaný pohár. „Energetickú náročnosť výčapov a prietok vody, ktorá je spojená s výčapnou technológiou a starostlivosťou o pivné sklo, doteraz v takejto šírke nikto nemeral,“ uviedol pred spustením projektu Smart výčap manažér pre oblasť udržateľnosti Plzeňského Prazdroja Ivan Tučník. Približne miliarda získaných údajov odhalila, ktoré fázy cesty piva zo suda do pohára sú kľúčové a zvlášť kritické z hľadiska spotreby energie a vody. Analýzy ukázali, že chladiaca vaňa na poháre a samotný chladič piva sú najväčšími odberateľmi energie a vody. Práve tieto dve zariadenia sa preto stali predmetom technologických inovácií.
Tieto údaje sa stali podkladom pre inovovanie výčapnej technológie, ktorú Prazdroj v týchto dňoch nasadzuje do prvých slovenských podnikov. Do piatich prevádzok nainštaloval úspornejšie chladiče a do jednej z nich aj prvú smart chladiacu vaňu. V Česku majú takéto vane dve prevádzky.
Nižšia spotreba
Chladič aj vaňu Prazdroj testoval v laboratórnych podmienkach, pričom spoločnosť naďalej pokračuje v zbieraní údajov, na základe ktorých chce technológie ďalej optimalizovať a následne ich ponúkať partnerským prevádzkam.
Predstavitelia spoločnosti verili už pri prvých meraniach, že nová technológia umožní reštauráciám ušetriť 30 percent nákladov. Výsledky však naznačili, že prognóza úspor by mohla byť ešte optimistickejšia. Nový chladič dokáže znížiť spotrebu elektriny o 39 percent a smart chladiaca vaňa usporí 58 percent vody.
„Namerané údaje potvrdili, že najviac elektriny sa spotrebuje v chladiacich systémoch, ktoré sú energetickým centrom každého výčapného pultu,“ uviedol vedúci projektu Smart výčap a manažér udržateľnosti Plzeňského Prazdroja Jakub Zaoral. Na vychladenie a načapovanie jedného hektolitra piva sa spotrebuje takmer 16 kilowatthodín energie, pričom viac ako 92-percentný podiel predstavuje samotné chladenie. Keďže priemerný slovenský podnik vyčapuje ročne približne 107 hektolitrov piva, inštalovaním nového chladiča dokáže ušetriť 411 kilowatthodín elektriny, čo zodpovedá ročnej spotrebe šiestich domácich chladničiek.
Pokiaľ ide o spotrebu vody, jej najväčšie a zároveň neregulované množstvo prechádza chladiacou vaňou. Veľká časť vody pritom putuje do odpadu aj napriek tomu, že je stále čistá a chladná, čo znamená, že by dokázala aj naďalej plniť svoju funkciu. Nová smart chladiaca vaňa si vodu sama napúšťa aj vypúšťa, zároveň kontroluje prietok a teplotu. Dvojité dno umožňuje v kombinácii s hydrodynamickými princípmi udržiavať vodu čistú bez potreby vaňu pred čistením vypúšťať. Vďaka tomu ušetrí vaňa s objemom 75 litrov približne 385 litrov vody týždenne a viac ako 20-tisíc litrov ročne. Okrem toho ju netreba na noc vypínať, čo zároveň prispieva k úspore energie, keďže najviac sa jej spotrebuje pri opätovnom chladení.
Projekt Smart výčap je súčasťou stratégie Plzeňského Prazdroja zameranej na znižovanie uhlíkovej stopy. Spoločnosť chce do roku 2030 znížiť emisie o 30 percent.
