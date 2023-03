Keď si zákazník niektorého z fastfoodov čapuje do papierového pohára svoj obľúbený sladený nápoj, je veľká pravdepodobnosť, že mu to umožnil ventil vyrobený v Nitre. Firma Liquibox (LB) vyrába diely, ktoré sú pomerne nenápadné aj napriek tomu, že sa s nimi mnohí bežne stretávajú. Väčšina ventilov či konektorov sa využíva v obaloch typu BiB (bag in box), ktoré sa postupne začínajú etablovať aj na Slovensku.

Vrecko v škatuli

Spoločnosť LB Slovakia Plastics sídli v nitrianskom priemyselnom parku hneď pri vstupe do areálu. Fabriku získali v roku 2020 Američania od britskej spoločnosti DS Smith, pričom história výrobného podniku v Nitre siaha do roku 2008. Spolu s americkým majiteľom sa LB Slovakia Plastics stala nedávno členom skupiny Sealed Air a nitrianska fabrika sa tak začlenila k viac ako stovke závodov, ktoré má Sealed Air po celom svete.

Gro výroby Liquiboxu tvoria BiB obaly. Sú to plastové vaky s ventilom, ktoré sa po naplnení vkladajú najčastejšie do kartónových obalov. Takéto balenie je vhodné predovšetkým pre tekutiny, ktoré podliehajú skaze. Riziko znehodnotenia obsahu znižujú práve ventily, ktorú síce umožňujú tekutiny vypúšťať, avšak dovnútra vaku nevpúšťajú vzduch.

Tieto ventily, ako aj uzávery, konektory či adaptéry využívané najmä v BiB riešeniach, vyrába slovenská pobočka Liquiboxu. Svoje výrobky dodáva svojim sesterským pobočkám v Európe a v Afrike. Okrem toho, približne polovica vyrobeného objemu smeruje k externým zákazníkom.