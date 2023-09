Veľkou udalosťou roka 2023 na telekomunikačnom trhu bude nadchádzajúca aukcia frekvencií. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb od aukcie očakáva nové rozdelenie pridelenia frekvencií v pásmach 900 MHz a 2 100 MHz s poskytnutím možnosti ich získania aj tomu, kto takéto frekvencie zatiaľ nemá pridelené.

Podmienky aukcie ale u niektorých operátorov vyvolali negatívne reakcie, pretože údajne zvýhodňujú operátora 4ka. 4ka si však myslí pravý opak a nedávno dokonca spustila petíciu, ktorá má upozorniť na to, že hrozí zdražovanie služieb, ak sa neudrží na trhu.

4ka tvrdí, že pripravovaná aukcia je pripravená neprofesionálne a v rozpore s európskymi odporúčaniami a predpismi. V doterajšom procese tiež údajne došlo k zásadným zmenám, ktoré znevýhodnili pozíciu operátora a vraj hrozí riziko, že bude odrezaný od životne dôležitých frekvencií.

„Ak by sa aukcia uskutočnila podľa pôvodných návrhov úradu, frekvenciami vhodnými na pokrytie vidieka by po nej disponovali všetci operátori, nielen tí traja starí. Podľa aktuálneho nastavenia, a úrad to vo svojej komunikácii iba potvrdzuje, je a bude 4ka de facto štátom odsúdená na využívanie národného roamingu,“ povedal pre TREND Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti Swan.

Operátor tvrdí, že namiesto budovania vlastnej siete je v „podnájme“ v sieti konkurenta, ktorému platí milióny ročne. J. Ondriš potvrdil, že aj z toho dôvodu prišli s petíciou, ktorou žiadajú Regulačný úrad, aby prehodnotil svoj postup a vrátil sa k pôvodnému zámeru podpory konkurenčného prostredia.

„Frekvenčné prídely z tejto aukcie začnú platiť až o tri roky a ich platnosť je 20 rokov. Nerozumieme, prečo sa úrad takto ponáhľa. Aukcia a dokument, ktorým úrad posudzuje situáciu na trhu a navrhuje opatrenia, majú podľa nášho názoru také nedostatky, že sme nútení podať žalobu na správny súd, aby zabránil úradu pokračovať v aukcii až do odstránenia nedostatkov,“ hovorí J. Ondriš.