Týždenník TREND tento rok v rámci svojich cien TREND TOP už druhýkrát odovzdá ocenenie TREND Podnikateľka roka. O pätici nominovaných žien rozhodla redakcia a partner kategórie – spoločnosť Visa. Vyberali spomedzi riaditeliek či zakladateliek malých a stredných firiem, ktoré majú za sebou buď zaujímavý príbeh, alebo podnikajú zodpovedne a udržateľne, či prinášajú technologické a iné novinky. TREND sa o ženách v biznise rozprával s country manažérkou spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubicou Gubovou.

Vlani ste hovorili, že Visa má v CEE päť country manažérok a tretinu jej vedúcich pozícií na svete zastávajú ženy. Ako sa situácia za rok zmenila?

Áno, až päť z ôsmich funkcií country manažérov spoločnosti Visa zastávajú ženy, a čo viem, tento stav sa nezmenil. V spoločnosti Visa sú kľúčové najmä schopnosti človeka, jeho odbornosť a skúsenosti. Záleží na každej osobnosti, na rôznorodosti perspektív, prinášaní zaujímavých nápadov a netradičných uhlov pohľadu. Podporujeme myšlienku inklúzie, čo znamená, že každý jednotlivec je dôležitý, a vnímame ho ako hodnotu, ktorú spoločnosť má. Aj preto tretinu vedúcich pozícií firmy Visa na svete zastávajú ženy.

Ktoré špecifiká Slovenska na rozdiel od iných krajín najviac sťažujú ženám uplatnenie v biznise?

Myslím si, že podnikanie na Slovensku je pre ženy často plné rôznych výziev. Ukázal nám to aj prieskum agentúry Ipsos z decembra minulého roka, v ktorom slovenské podnikateľky uviedli, že ich najväčšími výzvami sú financie, rodinné povinnosti a veľká miera prepracovanosti. Oblasti, v ktorých podnikateľky vnímajú priestor na zlepšenie, sú už spomínané financie, manažment svojho času a marketingové aktivity spojené najmä s podporou predaja.

V akej miere je podľa vás vlastné podnikanie žien odpoveďou na to, že v štruktúrach stredných a veľkých firiem sa ťažšie presadzujú?

Vidím v tom primárne dve roviny. Jedna sa týka toho, ako pristupujeme k výzvam, a druhou je uchopenie líderstva. Existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že muži sa budú pokojne uchádzať o pozíciu, ak spĺňajú len 60 percent požiadaviek, ale ženy sa uchádzajú len vtedy, keď si myslia, že spĺňajú sto percent požiadaviek. Je preto dôležité povzbudzovať ženy, aby sa nebáli a uchádzali sa o líderské pozície. Dodávajú im iný pohľad, majú k nim odlišný prístup ako lídri muži. Muži bývajú vo vedení tímov dravší. Používajú viac argumentov, faktov, čísiel.

A ženy?

Ženy častejšie prinášajú ľudskosť, príbehy a zosobnenie. V manažmente používajú stmeľovanie tímu. Sú podporujúce. Hľadajú partnerstvá a takto vytvárajú kvalitný funkčný tím. Všeobecne by som však povedala, že muži v líderských pozíciách dokážu využiť šikovnosť ženy zamestnankyne ako odborníčky na danú problematiku, uznávajú jej schopnosti, ale už ťažšie jej zverujú aj zodpovedajúcu vyššiu pozíciu. Pri šikovnej žene hneď nerozmýšľajú, že dostane za svoju odbornosť povýšenie, ktoré by si zaslúžila. Muž v rovnakej pozícii, rovnako šikovný, by ju pravdepodobne dostal hneď.

Akými princípmi a hodnotami sa ako manažérka riadite vy?

Pre mňa je optimálna kombinácia mužského a ženského elementu v manažmente – navzájom sa dopĺňajú, čím vzniká silný a fungujúci celok. Čo sa týka môjho tímu na Slovensku, rada ku kolegom pristupujem partnersky, povzbudzujem ich v prinášaní vlastných nápadov, vážim si ich odbornosť. No keď je potrebné prijať komplexné rozhodnutie, som pripravená si za ním stáť a niesť zaň zodpovednosť.

Okrem súťaže TREND Podnikateľka roka Visa celosvetovo odovzdáva aj vlastnú cenu Visa She’s Next. Ktoré odvetvia a aké príbehy dominovali tento rok medzi 150 prihláškami na Slovensku?

Prvý ročník grantového programu Visa She’s Next hodnotím veľmi pozitívne, prihlásilo sa množstvo krásnych podnikateľských nápadov, z ktorých sme vybrali desať finalistiek a vyhlásili tri výherkyne. Prihlášky boli naozaj rôznorodé od gastra či hotelierstva cez módu, zdravie až po služby. Jednoznačne však vynikal sociálny rozmer.

Nominácie na cenu TREND Podnikateľka roka 2023 • Slavomíra Kollárová – zakladateľka a riaditeľka, Inspio • Daniela Kováčová – riaditeľka, PekaStroj • Beata Liščíková – spoluriaditeľka, Floril • Marcela Tokošová – výkonná riaditeľka, Kovotvar • Mária Virčíková – spoluzakladateľka a riaditeľka, Matsuko Víťazov všetkých kategórií výročného podujatia TREND TOP vyhlási týždenník 7. novembra 2023 na galavečere v budove SND. Pôjde o kategórie manažér roka, investor roka, banka roka, poisťovňa roka, firma roka, exportér roka a podnikateľka roka. O víťazke ceny TREND Podnikateľka roka 2023 môžu rozhodnúť aj čitatelia TRENDU, a to od 12. do 18. októbra na stránke trend.sk. Ich hlas bude mať tretinový podiel na celkových výsledkoch, tretinu bude mať redakcia TRENDU a tretinu partner kategórie – Visa.

Čo by ste po prečítaní týchto prihlášok konštatovali o slovenských podnikateľkách?

Mnohé podnikateľské príbehy boli veľmi inšpirujúce, naplnili ma hrdosťou a pokorou. Ukázali, že Slovenky sú podnikateľky s výnimočnými nápadmi aj jasnými víziami v oblasti CSR, a aj preto je pre nás dôležité ich podporovať.

Čo tri ocenené podnikateľky získali?

Výhrou bol finančný grant vo výške päťtisíc eur a súčasťou výhry v programe bolo poradenstvo na mieru. Už počas prihlasovacieho procesu sme sa uchádzačiek pýtali na oblasti ich podnikania, v ktorých cítia, že by potrebovali pomoc. V spolupráci s organizáciou Pontis Impact sme víťazkám priniesli okrem finančného grantu možnosť zdokonaliť sa v oblasti, v ktorej to najviac potrebujú.

V čom sú obe súťaže iné a, naopak, aká by medzi nimi mohla byť synergia?

Podnikateľky a podnikateľov vo Vise vnímame ako hybnú silu ekonomiky aj vzhľadom na tvorbu najväčšieho počtu pracovných miest. Na Slovensku je však podľa analýzy Slovak Business Agency približne len 30 percent žien podnikateliek, čo nám dáva o to väčšiu motiváciu v ich podpore. Máme totiž ambíciu byť nositeľmi témy, lebo za nás je to prvý krok k tomu, aby sa realizovali konkrétne kroky naprieč spoločnosťou.

Grantový program Visa She’s Next funguje od roku 2019 naprieč celou Európou a dáva podnikateľkám praktické zdroje a zručnosti, ktoré im pomôžu rozvíjať ich podnikanie. Je určený prevažne pre podnikateľky v úvodnej fáze budovania firmy, keď potrebujú aj financie, aj odborné poradenstvo vo vybranej oblasti. TREND Podnikateľku roka vnímame ako súťaž výnimočných žien podnikateliek, ktoré už úspešné firmy vybudovali a zaslúžia si uznanie, oslavu a našu pozornosť.

Ľubica Gubová Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vyše pätnásť rokov pracovala v Tatra banke, z toho šesť rokov ako senior product manager. Od júla 2020 vedie slovenskú Visu.

Aké iné projekty ste za posledný rok odštartovali? Na ktorý kladiete najväčší dôraz?

Tento rok sme sa okrem She’s Next venovali rozvíjaniu našich existujúcich projektov Slovensko platí kartou a Visa Slovak Top Shop, kde sme titulárnym partnerom. Iniciatíva Slovensko platí kartou je program určený primárne na odbúranie mentálnych bariér v súvislosti s akceptáciou kariet.

Jeho hlavným cieľom je zvýšiť počet miest v segmente malých a stredných podnikateľov tým, že im poskytneme dotovaný platobný terminál na šesť mesiacov. Cieľom projektu Visa Slovak Top Shop je oceňovať výnimočné predajne po celom Slovensku a takisto úsilie ľudí, ktorí za nimi stoja.

Inšpektori každý mesiac inkognito navštevujú a hodnotia nominované kamenné predajne v rôznych kritériách od celkového konceptu, exteriéru aj interiéru predajne, takzvaného instore marketingu, spôsobu, akým je vystavovaný tovar, až po prístup personálu. Z dvanástich víťazov jednotlivých mesiacov potom finálová porota určí záverečné poradie najlepších predajní roka a absolútneho víťaza. Sme pri projekte od jeho začiatku a momentálne prebieha tretí ročník, z čoho sa veľmi tešíme.

Keby ste mali vlastné podnikanie, čo by to bolo?

Najpravdepodobnejšie by to bol interiérový dizajn, marketing alebo niečo súvisiace s knižným biznisom. Medzi základnou a strednou školou ma čítanie úplne pohltilo – snívala som o tom, že budem pracovať v knižnom vydavateľstve. Tento svet ma fascinuje takmer rovnako ako platobné karty.