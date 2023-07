Firmy by si mali dať pozor aj na svojich lojálnych zamestnancov. Aspoň to ukazujú júnové údaje spoločnosti Alma Career. Tá zistila, že až 40 percent z opýtaných 61-tisíc účastníkov z dvanástich európskych krajín vrátane Slovenka si plánuje do polroka hľadať lepšie platenú prácu.

Aktívne sa o ňu zaujímajú najmä uchádzači z odvetví marketingu, administratívy a manažérskych pozícií, ktorí náborové spoločnosti sami kontaktujú. Potvrdzuje to aj HR riaditeľka personálnej agentúry Ubbe Johana Svoboda. „Stretávame sa s tým pomerne často. Ľudia si uvedomujú situáciu na trhu práce a vedia, že môžu získať lepšie platenú prácu pomerne jednoducho,“ vysvetľuje.

Fluktuácia sa však netýka len takzvaných bielych golierov. Jej nárast v rámci celého Slovenska potvrdila i spoločnosť Grafton, a to hlavne pri pozíciách vo výrobe, ako sú napríklad montážni pracovníci či operátori výroby. Bežným javom je záujem uchádzačov z východného Slovenska o prácu v západnej Európe.

Odchody pre infláciu

Oslovené agentúry to pritom považujú za pochopiteľný trend, keďže vysoká inflácia zvyšuje rast životných nákladov. „Súčasná situácia núti zamestnancov pozerať sa po lepšie platených miestach, prípadne po privyrobení si v druhom zamestnaní,“ približuje ich motiváciu generálna manažérka spoločnosti Adecco Slovakia Ivana Heretik Vačoková