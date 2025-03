Najväčšia nezávislá právnická firma v strednej Európe Havel & Partners zaznamenala za minulý rok znovu vynikajúce hospodárske výsledky. Jej celkový obrat medziročne vzrástol o osem percent, keď dosiahol 60 miliónov eur. Obrat celej skupiny, do ktorej patrí aj inkasná agentúra Cash Collectors a ďalšie špecializované služby, dosiahol podľa predbežných výsledkov 68 miliónov eur.

„Vlaňajšie výsledky opäť potvrdzujú našu výnimočnú dlhodobú ekonomickú stabilitu, ktorá je výsledkom premyslenej stratégie, investícií do inovácií a systematického budovania silných tímov. V minulom roku sme dokázali nielen udržať, ale dokonca posilniť našu pozíciu najväčšej nezávislej advokátskej kancelárie v strednej Európe,“ konštatuje šéf skupiny Jaroslav Havel.

„Rozšírili sme naše medzinárodné pôsobenie, ktoré je v dobe globalizácie zásadné – otvorili sme priame zastúpenie v nemeckom Frankfurte. Náš úspech stojí najmä na pevných základoch špičkovej odbornosti, dôvery našich klientov a našej schopnosti prinášať pre nich komplexné riešenie pre rozvoj ich biznisu.“

Úspech naprieč segmentmi

Havel & Partners zaznamenala v roku 2024 výrazný ekonomický posun v daňovej praxi, ktorej obrat narástol o 17 percent. Hospodársky rast podporili aj priaznivé ekonomické výsledky tímov zameraných na poradenstvo v oblasti sporov, služieb pre privátnu klientelu a verejného obstarávania. Rástli tiež skupiny zamerané na fúzie a akvizície, súťažné právo či oblasť práva nadviazaného na nehnuteľnosti.

Mimoriadny záujem zaznamenali v minulom roku aj právne a daňové služby pre privátnych klientov zahŕňajúce najmä poradenstvo v oblasti profesionálnej správy a ochrany majetku. To súvisí aj s významným rozšírením portfólia takto zameraných služieb v rámci spriaznenej rodinnej kancelárie One Family Office.

Rast rodinnej kancelárie

One Family Office zaisťuje komplexný servis pre bonitných klientov v oblasti odovzdávania rodinných podnikov nástupcom, nadačných a zvereneckých fondov či zahraničných trustov, globálnej mobility rodiny a majetku, investičných príležitostí s medzinárodným dosahom, zdravotníckeho servisu a bezpečnosti rodiny, vzdelávania a rozvoja novej generácie či koncepcie rodinnej filantropie.

„Vývoj One Family Office v prvom roku od jeho oficiálneho spustenia výrazne prekonal naše očakávania, a to nielen z hľadiska ďalšieho rozšírenia portfólia našich služieb, ale aj čo do nadviazania nových obchodných partnerstiev a nárastu počtu pridružených rodín a jednotlivcov. Celkovo sme tiež realizovali nové investície v objeme viac ako 160 miliónov eur, z ktorých 75 percent sme alokovali v zahraničí, najmä v USA,“ uviedol J. Havel, ktorý je zároveň zakladajúcim partnerom rodinnej kancelárie One Family Office.

K hodnote prispeli aj ceny

Skupina Havel & Partners sa vlani zaradila podľa rebríčka Česká elita do TOP 100 najhodnotnejších spoločností pod kontrolou českých vlastníkov. Rebríček zostavila redakcia Seznam Zprávy v spolupráci so spoločnosťou Deloitte. Posledná analýza poradenskej spoločnosti Patria Corporate Finance stanovila hodnotu advokátskej kancelárie vrátane jej slovenskej kancelárie a vzdelávacej Akadémie na 111,5 miliónov eur. Hodnotu celej skupiny zahŕňajúcu aj inkasnú agentúru Cash Collectors a ďalšie špecializované subjekty vyčíslila na viac ako 131,5 milióna eur.

Úspechy Havel & Partners a špičkovú úroveň poskytovaných služieb podporuje aj zisk mnohých odborných ocenení vrátane titulu Právnická firma roka 2024 pre domácu kanceláriu v ČR a Právnická firma roka 2023 za najlepšie klientske služby. Kancelária v minulom roku taktiež získala v slovenskej súťaži Právnická firma roka hlavnú cenu pre najlepšiu medzinárodnú advokátsku kanceláriu.