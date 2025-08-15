Vyše tridsať rokov je na trhu firma Herman Slovakia Production z Revúcej. Začínala ako obchodník s náradím pre remeselníkov a zhruba pred desiatimi rokmi rozbehla aj vlastnú výrobu. Špecializuje sa na produkciu ručného elektrického náradia a nástrojov, a to najmä pre potreby strojárstva a stavebníctva. Výroba prebieha v Revúcej.
V časoch najväčšieho rozmachu zamestnávala takmer 150 ľudí a rástla dynamicky doma aj v zahraničí. V minulosti obchodovala napríklad s Ruskom a Ukrajinou. Brúsne kotúče dodala aj na dnes už poškodený Krymský most. Po rokoch v zisku však vlani padla do straty. A z dôvodu neuhradených záväzkov požiadala o reštrukturalizáciu. Informáciu o nej priniesol ako prvý Denník E.
TREND sa na hospodárenie firmy a dôvody vzniku jej dlhov rozprával s jej generálnym riaditeľom Hermanom Nagypálom a s Miroslavom Galouskom – partnerom poradenskej spoločnosti Margin Advisory, ktorá sa špecializuje na ozdravenie firiem.
Sedliacky rozum vo firme nebude fungovať naveky. Problémy môže priniesť už obrat nad 3 milióny
Vaša spoločnosť sa dlhodobo držala v zisku, ale vlani padla do straty. Čím to bolo spôsobené?
Herman Nagypál: Pohľad na vývoj nášho zisku môže pôsobiť skreslene, keďže v uplynulom desaťročí tvorili našu najvýznamnejšiu nákladovú položku odpisy. V dôsledku rozsiahlych investícií do strojového vybavenia, ktoré sa v rokoch 2014 až 2022 každoročne zvyšovali, tieto odpisy neustále rástli. V roku 2023 sme dokonca investovali do novej skladovej haly. Napriek tomu sme každý rok generovali zisk.
Kedy nastalo prvé zakolísanie?
