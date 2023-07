Aký manažér, taká firma. Nie je to len fráza, obsadzovanie manažérskych pozícií je pre každú firmu alfou a omegou. Podcenenie tohto procesu môže mať nepríjemné následky, môže poznačiť jej chod či rast. Platí to o to viac, ak ide o vrcholového manažéra.

Keď firma potrebuje obsadiť niektorú z manažérskych pozícií, má v zásade dve možnosti. Buď nechá vyniknúť niekoho, kto už pre ňu pracuje a povýši ho, alebo siahne po externom kandidátovi. Ak má vo svojej organizácii vhodný talent, spravidla ho uprednostní. Naopak, ak nikoho takého v talóne nemá, musí sa poobzerať vonku. Niekedy tak robia aj spoločnosti, ktoré potrebujú čerstvý vietor. „Napríklad vtedy, keď potrebujú zmeniť fungovanie či zlepšiť výkonnosť,“ hovorí marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Jitka Součková.

Nie je to nábor

Pri obsadzovaní manažérskych pozícií sa vo všeobecnosti hľadí nielen na odbornosť kandidáta, ale aj na schopnosť pracovať s ľuďmi, strategicky myslieť a plánovať, na jeho komunikačné a organizačné zručnosti. „V prípade manažérov najvyššej úrovne sa hodnotí tiež celkový rozhľad v danom odvetví, leadership, kompetencia tvoriť dlhodobé strategické plány, budovať tím, firemnú kultúru, rozhodovacia schopnosť a ďalšie,“ vymenúva riaditeľka personálnej agentúry Adecco Ivana Heretik Vačoková.

Posudzujú sa aj skúsenosti s riadením a veľkosť tímu, ktorý uchádzač viedol. „Dôležité je takisto vzdelanie, prax, školenia a znalosť mäkkých a tvrdých zručností,“ dodáva náborová manažérka personálnej agentúry Europersonal Katarína Handžáková.

Špecifikum obsadzovania manažérskych pozícií spočíva v tom, že každý manažér musí kopírovať víziu spoločnosti. Je to logické, pretože manažérovi zveruje firma zvýšenú zodpovednosť za jej fungovanie. Nesprávny výber môže mať vážny vplyv na chod firmy. Výber manažéra je pre firmu veľká investícia, na ktorú musí vynaložiť nielen dosť dlhý čas, ale ju to aj niečo stojí.

Výber vhodných manažérov sa uskutočňuje buď zverejnením pracovnej ponuky, alebo formou headhuntingu, a to predovšetkým vtedy, keď firma hľadá C manažéra.