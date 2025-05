Čo presne znamená pojem „neviditeľná efektivita“ v kontexte logistiky?

Je to termín, ktorý dobre vystihuje princíp modernej externej logistiky. Na povrchu sa zdá, že outsourcing je len o tom, že vám niekto odvezie tovar alebo vám ho uskladní. Ale to, čo sa deje „za oponou“, je oveľa sofistikovanejšie. Optimalizácia prepravných trás, automatizácia skladových operácií, sledovanie zásob v reálnom čase, minimalizácia chýb, nižšia potreba vlastného personálu – to všetko sú veci, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné, ale majú obrovský dopad na náklady a čas.

Je to hlavne o tom, že mnoho firiem si ani neuvedomuje, koľko času a peňazí im odchádza cez drobné, každodenné procesy – neefektívne skladovanie, zlé nastavenie tokov materiálu, či nedostatočnú IT infraštruktúru. Keď si firma riadi logistiku sama, často nemá detailný prehľad o tom, čo všetko ju to vlastne stojí. Zahrňuje sa tam mzda zamestnancov, energie, nevyužitá kapacita, spätné toky... My to vieme rozmeniť na drobné. Vďaka našim IT nástrojom a skúsenostiam vieme tieto procesy zmerať, optimalizovať a hlavne ich transparentne vyúčtovať. Firma tak presne vie, čo platí a za čo. A keď chce rásť, vieme sa s ňou škálovať – bez toho, aby musela investovať do ďalších hál alebo ľudí. Keď si tieto činnosti prevezme odborník – teda logistický partner – zrazu začnú tie isté procesy fungovať s vyššou presnosťou, rýchlejšie a hlavne – lacnejšie.

Ako to v praxi funguje? Ako vyzerá typická spolupráca s klientom, ktorý sa rozhodne pre outsourcing logistiky?

Väčšina klientov k nám prichádza s nejakou výzvou – nemajú dostatočnú kapacitu v sklade, bojujú s nepresnými zásobami, ich logistické procesy sú pomalé alebo neprehľadné. Náš tím si najprv detailne prejde celý procesný reťazec – od objednávky až po doručenie finálnemu zákazníkovi. Spolu s klientom si prejdeme všetky „bolestivé miesta“, spravíme analýzu nákladov, tokov materiálu, sezónnosti. Až potom navrhneme riešenie – často to znamená nielen fyzický presun skladovania do nášho centra, ale aj implementáciu informačných systémov, zmenu balenia alebo spôsobu distribúcie.

Môžete uviesť konkrétny príklad, kde outsourcing logistiky vášmu klientovi priniesol reálne úspory?

Určite. Nedávno sme začali spolupracovať s jednou slovenskou výrobnou firmou, ktorá mala vlastný sklad, no čelila problémom – nárazovým špičkám, chýbajúcim kapacitám a neprehľadným zásobám. Po prenose skladovania k nám sme optimalizovali layout skladu, zaviedli náš WMS systém a prepojili ho s ERP klienta. Len vďaka presnejšiemu vychystávaniu objednávok sa znížila chybovosť o 40 %. Následne sa znížili aj náklady na spätnú logistiku a reklamácie. Navyše, klient už nemusí riešiť zamestnancov na zmeny, výpadky ani investície do technológie – všetko má zabezpečené v jednej službe.

Ako viete prispôsobiť logistické riešenia špecifickým požiadavkám klientov?

Spoločnosť DACHSER sa vie flexibilne prispôsobiť špecifickým požiadavkám svojich klientov naprieč rôznymi odvetviami. V segmente automobilového priemyslu ponúka napríklad využitie VDA etikiet a v technologicky náročnom prostredí zabezpečuje skladovanie citlivých súčiastok v ESD miestnostiach, čo je špeciálne upravený priestor určený na manipuláciu, skladovanie alebo montáž elektronických súčiastok a zariadení, ktoré sú citlivé na elektrostatický výboj. Ale máme riešenie aj pre tak špecifické odvetvie ako je napríklad móda. Toto je veľmi dynamické odvetvie – často sa menia kolekcie, dodávky musia byť načas a každé oneskorenie môže mať veľký vplyv na predaje.

Pre jedného z našich klientov sme realizovali riešenie, ktoré zahŕňalo využitie tzv. Retail Box – špeciálneho prepravného riešenia, ktoré vyvinula spoločnosť DACHSER, a ktoré je ideálne pre prepravu odevov na vešiakoch. Tento kontajner umožňuje prepravu bez skladania a balenia do krabíc, čím sa šetrí čas pri expedícii aj vybaľovaní tovaru v predajni. Navyše, tovar takto dorazí bez pokrčenia a pripravený priamo na vystavenie. Je to výborný príklad toho, ako aj v logistike módy vieme kombinovať efektivitu, šetrnosť k produktu a rýchlosť – a to všetko ako súčasť komplexného outsourcingu.

Mnohé firmy sa však outsourcingu logistiky stále obávajú. Prečo je to tak?

Je to prirodzené – logistika je často srdcom prevádzky, a predstava, že ju „odovzdajú“ niekomu inému, vzbudzuje obavy. Ale pravda je taká, že outsourcing neznamená stratu kontroly – práve naopak. Vďaka moderným systémom klient dostane lepší prehľad než mal predtým. Vie presne, čo, kde, kedy a za koľko. Dokonca mu vieme vytvoriť reporting podľa jeho KPI – napríklad rýchlosť vybavenia objednávky, úroveň zásob, náklady na jednotku. Takto vie robiť lepšie rozhodnutia.

Spomínate IT systémy – zohráva digitalizácia v tomto smere výraznú úlohu?

Absolútne. Bez IT by to dnes nešlo. V našich centrách využívame pokročilé systémy riadenia skladu, ktoré sú napojené na TMS (transport management system) a môžu byť integrované s ERP klienta. Vďaka tomu napríklad vieme, ktoré produkty sa pohybujú najviac, vieme ich umiestniť do najdostupnejších zón skladu. Alebo – keď sa blíži sezónny nápor, vieme podľa historických dát posilniť tím či kapacitu. Technológie ako automatické skenovanie, prediktívna analýza – to všetko pomáha zrýchliť a zefektívniť celý proces.

Je možné outsourcing logistiky škálovať podľa potrieb firmy?

To je jeho najväčšia výhoda. Ak firma rastie, nemusí investovať do väčšieho skladu, technológií, ľudí – stačí sa dohodnúť s nami na navýšení služieb. Naopak, ak príde slabšie obdobie, vie tieto náklady flexibilne znížiť. Klient tak neplatí za „nečinnosť“, čo je veľké plus najmä v neistých časoch. Škálovateľnosť a predvídateľnosť nákladov sú silnými dôvodmi, prečo sa čoraz viac firiem prikláňa k tejto forme spolupráce.

Zdroj: Dachser Viliam Bokšanský

Ak slovenská spoločnosť potrebuje rásť do zahraničia a zabezpečiť export alebo import tovaru, má k dispozícii v rámci outsourcingu logistiky veľmi efektívne riešenie – našu zbernú službu. Vďaka celkovo 284 pobočkám v Európe a viac ako 2 400 vnútroštátnym a 1 400 medzinárodným linkám denne dokážeme ponúknuť kompletný supply chain s presnými dodacími lehotami. Ako jeden z troch Eurohubov v rámci siete DACHSER máme k dispozícii na Slovensku 46 denných exportných liniek a 76 importných denných zberných liniek, čo je násobne viac ako ponúka naša konkurencia. Vďaka tejto hustej sieti vieme doručiť tovar do 70 % Európy do 48 hodín, čo je kľúčové najmä pre firmy, ktoré potrebujú spoľahlivý a časovo predvídateľný tok tovaru.

Ktoré segmenty alebo typy firiem dnes outsourcing najviac využívajú?

Vidíme veľký záujem z oblasti e-commerce, automotive, FMCG, ale aj B2B výrobných podnikov. Každý z týchto segmentov má špecifické požiadavky – napríklad v e-commerce je to rýchlosť vybavenia objednávok a vratky, v automotive zas presnosť dodávok a sledovanie komponentov. Naše riešenia vieme prispôsobiť konkrétnemu odvetviu. Dokonca ponúkame aj špecializované služby s pridanou hodnotou ako VAS (value added services) – napríklad prebaľovanie, etiketovanie, montáž, či testovanie produktov.

Kam sa podľa vás outsourcing logistiky bude vyvíjať v najbližších rokoch?

Bude ešte viac prepojený s technológiami a analytikou. Uvidíme viac automatizovaných skladov, robotických riešení, ale aj prepojenie so systémami predikcie dopytu. Zároveň bude klásť dôraz na udržateľnosť – ekologické balenia, optimalizáciu trás pre zníženie emisií. A hlavne – outsourcing sa stane bežným štandardom, nie výnimkou. Firmy, ktoré sa na to pripravia dnes, budú mať výraznú výhodu zajtra.