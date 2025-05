Nemecký automobilový priemysel – kedysi symbol stability, inovácií a zisku – sa ocitol vo vážnych problémoch. Výrobcovia ako BMW, Mercedes-Benz či Volkswagen zaznamenali v prvom štvrťroku 2025 prudký pokles ziskov.

Výsledkom je, že najväčšie fabriky majú nadkapacitu vyrobených vozidiel, keďže nepredávajú dostatočný objem áut. Obmedzenia najnovšie avizuje nielen Mercedes-Benz, ale aj BMW. Automobilka dokonca na niekoľko týždňov pozastavuje výrobu elektromobilov.

Na Slovensku má pritom niekoľko dodávateľov. Jeden z nich už medzičasom avizoval výrazné prepúšťanie.

Nemci sú pod tlakom

BMW najnovšie dočasne zastavilo výrobu elektromobilov v závode v Dingolfingu, kde sa montuje aj vlajkový model BMW iX. Podľa analytikov je dôvodom presýtený trh a vysoké skladové zásoby. Navyše, clo vo výške dvadsaťpäť percent zavedené Spojenými štátmi na dovoz elektromobilov z Nemecka zvyšuje tlak na ceny a konkurencieschopnosť.

Vedenie BMW očakáva, že clá na dovoz automobilov z USA znížia zisk automobilky v tomto roku až o jednu miliardu eur. To by znamenalo veľký vplyv na budúce hospodárenie, keďže zisk spoločnosti už vlani medziročne klesol o takmer 37 percent na zhruba sedem a pol miliardy eur.

Rovnako Mercedes-Benz plánuje výrazné škrty a okrem manažérskych pozícií pripravuje aj zníženie výrobných kapacít v nemeckých závodoch, ktoré budú limitované na maximálne 300-tisíc vozidiel ročne. Naopak, závodné kapacity v Maďarsku sa majú zdvojnásobiť.

Finančné údaje za prvý štvrťrok totiž hovoria jasne: medziročný pokles čistého zisku o 43 percent na 1,7 miliardy eur a sedempercentná marža sú slabým výkonom automobilky. Mercedes pritom roky patrí medzi najziskovejších výrobcov.

Ako uviedol nemecký denník Handelsblatt, pretrvávajúce nízke čísla predaja, nedostatočne využívané závody a slabý dopyt v Číne by mohli Mercedes uvrhnúť do špirály poklesu, ktorú by pocítili aj dodávatelia.