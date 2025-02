Remorkéry, trajekty, nákladné člny, policajné hliadky, bagre, žeriavy, požiarny čln – a dokonca aj kolesový parník v mississippskom štýle – križujú rieku Labe v Hamburgu. Kontajnery preplnené tovarom z obrovských lodí smerujú cez Severné more do celého sveta.

Storočná závislosť od medzinárodného obchodu, ktorá stojí za touto rušnou aktivitou vystavuje nemecké mesto Hamburg priamemu dopadu obchodnej vojny, ktorú sa americký prezident Donald Trump zdá byť odhodlaný vyvolať – a to v čase, keď sa Nemecko nachádza v politicky aj ekonomicky krehkej situácii.

Prístav spracúva dve tretiny všetkého tovaru, ktorý prechádza tretou najväčšou ekonomikou sveta. Každý tretí kontajner v prístave smeruje do Číny alebo odtiaľ pochádza. Nemecko, aj Hamburg sa pripravuje na neistú budúcnosť.

The future is efficient. Today, at the Port of Hamburg, HyperloopTT and HHLA have come together to help to drastically evolve shipping industry logistics. Using #hyperloop technology, containers will be moved inland, easing congestion at the port.#hyperloopTT pic.twitter.com/Y3FMQiXb2c