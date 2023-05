Nemecká rodinná firma Stiebel Eltron otvorila v Poprade svoju novú výrobnú halu o rozlohe 2 200 štvorcových metrov v priemyselnom areáli v Matejovciach, v ktorej bude od septembra vyrábať plechové dielce pre tepelné čerpadlá na ohrev úžitkovej vody. Investor na Slovensku už podniká – pod Tatrami už tepelné čerpadlá vyrába.

Novou halou však jeho investícia nekončí. Pripravuje totiž ďalšiu, a to na produkciu tepelných čerpadiel a rekuperačných zariadení. V realizácii sú aj automatizované sklady.

Objem výroby čerpadiel by sa mal v nasledujúcich rokoch takmer zdvojnásobiť. Tepelné čerpadlá na Slovensku vyrába aj nemecká skupina Vaillant Group, ktorej podniky pravidelne dosahujú stámiliónové obraty.

Práca pre stovku ľudí

Celková investícia spoločnosti Stiebel Eltron spojená s rozširovaním výroby spolu so zaobstaraním nových technológií a strojných zariadení dosiahne vyše 26 miliónov eur. V nasledujúcich dvoch rokoch pribudne vďaka tomu sto nových pracovných miest. Aj preto v tejto investícii videla potenciál vláda a zámer podporila dotáciou 4,5 milióna eur. Spoločnosť bude môcť čerpať pomoc do roku 2031 v podobe úľavy na dani z príjmov.

Nábor Stiebel Eltron Slovakia je pozitívnou správou aj pre susedné okresy Popradu, ako sú Kežmarok, Levoča a Rožňava. Tie sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Navyše spoločnosť vďaka rozšíreniu výroby počíta v zámere aj s postupným zvyšovaním platov. Do roku 2029 by mali vzrásť o zhruba 400 eur.