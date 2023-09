Špecifikom slovenského trhu práce je nielen nedostatok odborníkov, ale aj nerovnomerne rozvrhnutá nezamestnanosť, ktorá v odlišnej podobe trápi obyvateľov každého regiónu Slovenska. Aj preto zakladateľ personálnej agentúry MAXIN’S Group Erik Maxin považuje za nutné, aby štát zlepšil koncepciu v oblasti pracovného trhu. V opačnom prípade krajina nebude schopná konkurovať svojim západným susedom.

Ako hodnotíte súčasnú situáciu na slovenskom trhu práce?

Dnešný trh práce hodnotíme v spoločnosti MAXIN’S Group ako nedostatočne flexibilný, s vysokým daňovo-odvodovým zaťažením. Navyše je preň typický nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vysoký podiel dlhodobej nezamestnanosti. Na Slovensku pretrváva fenomén takzvanej paralelného trhu práce. Znamená to, že na východe a juhu stredného Slovenska sa tento trh vyznačuje relatívne vysokým počtom disponibilnej pracovnej sily, ale absolútnym nedostatkom voľných pracovných miest. Na západnom Slovensku je to naopak, teda je tam vysoký počet voľných pracovných miest ale minimum disponibilnej pracovnej sily. A štátu sa nedarí tieto dva paralelné trhy práce prekryť a nájsť prieniky.

Štát teda na túto situáciu nereaguje dostatočne?

Presne tak. Síce výrazne pomohol trhu práce, zamestnávateľom a zamestnancom v čase covidu a krízy takzvaným kurzarbeitom, ale systémové problémy v tejto oblasti pretrvávajú. Uvedomujem si, že ich riešenie nie je možné zo dňa na deň, ale štát s týmito riešeniami musí začať, alebo ich aspoň zásadne zintenzívniť. V opačnom prípade prestane byť Slovensko v rámci Vyšehradskej štvorky, Európy, ale aj v rámci globálnej ekonomiky, konkurencieschopné. Štát môže legislatívnymi a finančnými nástrojmi slovenský trh práce zásadne stimulovať.

Čo v jeho činnosti podľa vášho názoru chýba?

Povedal by som, že koncepcia. Slovensko začína zaostávať a strácať konkurencieschopnosť. Naša ekonomika sa potrebuje posunúť z montážnej a automobilovej dielne Európy, ktorá je a bude nesporne pre Slovensko veľmi dôležitá, na ekonomiku zameranú na výskum a inovácie, a teda ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. V opačnom prípade sa nám konvergencia, teda približovanie sa priemeru vyspelých západných krajín, nenávratne vzdiali.

Spoločnosť Maxin’s Group na trhu úspešne pôsobí šesť rokov

zamestnáva vyše 3000 zamestnancov

pôsobí aj na českom a nemeckom trhu

na Slovensku má viac ako 2 600 pracovných pozícií

je zakladajúcim členom Asociácie Personálnych Agentúr a Facility Služieb

klienti ju nájdu v šiestich pobočkách na Slovensku, konkrétne v Bardejove, Bratislave, Námestove, Žiline, Košiciach a Nitre

v Českej republike ju možno nájsť v Prahe a Ostrave

v Nemecku ju možno nájsť v Mníchove

Aké opatrenia by na druhej strane pracovný trh potreboval?

Je ich veľké množstvo. Od dobudovania cestnej, respektíve železničnej infraštruktúry, či systému nájomného bývania, ktoré môžu zásadne riešiť paralelnosť slovenského pracovného trhu, by štát mal implementovať nástroje na podporu flexibility pracovnej sily. Ide najmä o nástroje ako skrátené pracovné úväzky, podpora agentúrneho zamestnávania, zjednodušenie zamestnávania ľudí z tretích krajín a podobne. Štát by mal prehodnotiť daňové a odvodové zaťaženie práce, ktoré je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie. Mal by tak isto vyhodnotiť a nanovo nastaviť nástroje na stimulovanie nielen zahraničných ale aj slovenských investorov, ktorí majú záujem tu vytvárať nové pracovné miesta.

Pomohlo by aj zjednodušenie procesu zamestnávania cudzincov?

Samozrejme, že áno. Oficiálny proces legalizácie prechodných pobytov za účelom zamestnania sa v posledných rokoch zjednodušil a zrýchlil, ale pri reálnom procesnom spracovaní pobytovej agendy sa stále stretávame s určitou mierou byrokracie, ktorá celý priebeh do značnej miery sťažuje a spomaľuje.

Je náročné v súčasnosti zamestnať pracovníka zo zahraničia?

Situáciu do veľkej miery ošetrilo zamestnávanie ukrajinských občanov so štatútom dočasného útočiska. Samotná agenda pri legalizácii zamestnania občana tretej krajiny však nie je procesne zložitá. Problémom je časová náročnosť a nezjednotenie procesov pri podávaní žiadostí o prechodný pobyt v rámci jednotlivých pobočiek cudzineckej polície. Taktiež by pomohlo, keby štát znížil úroveň byrokracie zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, napríklad v oblasti nahlasovania voľných pracovných miest, dokladania potvrdení o úplnosti žiadostí či zasielania dohôd o dočasnom pridelení.

Ide o najväčší nedostatok v procese zamestnávania občanov tretích krajín?

Nie, za najväčšiu prekážku považujeme personálnu poddimenzovanosť oddelení cudzineckej polície (OCP), čo sa prejavuje najmä v nedostatku termínov na podávanie žiadostí o pobyty a nevyváženosť v rámci Slovenskej republiky. Súvisí to napríklad s tým, že ak potrebujeme flexibilne a rýchlo zamestnať občana tretej krajiny, ktorý bude pracovať v regiónoch západného Slovenska, podanie žiadosti musia zamestnávatelia zväčša robiť na OCP vo východnej časti Slovenska, napríklad v Michalovciach, Rimavskej Sobote, kde je rezervačných termínov neporovnateľne viac.

Ako si s touto situáciou zvyknú poradiť samotní podnikatelia?

Náborom zamestnancov, pri ktorých je legislatívny proces jednoduchší a kratší. Ide napríklad o pracovníkov zo spomínaným štatútom dočasného útočiska alebo občanov Únie. Zamestnávatelia tak isto dôsledne a dlhodobo plánujú obsadzovanie pozícií občanmi tretích krajín a často využívajú možnosť legalizovať ich pobyt a zamestnanie na konzulátoch SR, najmä v prípade pracovníkov zo strednej a východnej Ázie a Indonézie.

Odrádza ich súčasná situácia od zamestnávania cudzincov?

Určité percento zamestnávateľov áno. Na legalizáciu a finalizáciu procesu zamestnania občanov tretích krajín treba nazerať z hľadiska požadovaného počtu zamestnancov. V praxi tak musia na to firmy vyčleniť interného HR zamestnanca, respektíve zamestnancov so skúsenosťami s danou problematikou. Najmä pri menších podnikateľských subjektoch je toto určite dosť veľký problém.

Môžu v najbližšom období očakávať zamestnávatelia zlepšenie súčasného stavu?

Pevne veríme, že áno a že legislatívny proces zamestnávania cudzincov sa bude zjednodušovať a jeho dĺžka skracovať. Veľmi veľa bude, samozrejme, závisieť od vývoja situácie na Ukrajine.

Ako inak môžu podnikatelia zvládnuť kritický stav na trhu práce? Čo by ste im ešte poradili?

Situácia s nedostatkom zamestnancov sa na Slovensku už ani dnes nedá riešiť bez zamestnancov zo zahraničia. Jedným z najefektívnejších riešení je vytváranie tlaku na štátne inštitúcie zo strany zamestnávateľov na zjednodušenie a najmä zrýchlenie procesu legalizácie pobytu a zamestnania občanov tretích krajín. To by viedlo k znásobeniu počtov pri ich zamestnávaní a zásadne by to pomohlo pri riešení problému s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.