Aké dôvody viedli spoločnosť DACHSER k zavedeniu vlastného konsolidačného boxu v námornej preprave?
Pre menšie a stredne veľké zásielky z Ázie je často neefektívne objednávať celý kontajner. DACHSER preto prichádza s vlastným konsolidačným boxom, ktorý umožňuje spojiť viacero zásielok do jedného kontajnera a doručiť ich v rámci ucelenej siete DACHSER – bez využitia subdodávateľov. Celý proces je tak jednoduchší, prehľadnejší a rýchlejší. Zásielka sa vyzdvihne priamo u partnera v Číne, skonsoliduje sa v logistickom centre DACHSER v Šanghaji a loďou sa prepraví do Európy. Pokračuje ekologickejšou železničnou dopravou a následne sa distribuuje priamo do slovenských pobočiek – nielen do Bratislavy, ale aj do Martina či Košíc. Tým sa DACHSER výrazne približuje zákazníkom v regiónoch, skracuje čas doručenia a znižuje náklady aj uhlíkovú stopu.
Logistika je dnes pod oveľa väčším tlakom ako kedysi. Ako sa za posledné roky zmenili podmienky pre námornú prepravu a aký to má vplyv na stratégie firiem?
Žijeme v čase vysokej neistoty a dynamických zmien. Predikcie, ktoré pred pár rokmi mohli platiť niekoľko mesiacov, možno aj rokov, dnes nemusia byť pravdivé ani o týždeň. Videli sme to po pandémii, keď sa očakávalo, že sa námorný trh stabilizuje, ale do hry vstúpili geopolitické zmeny – napríklad problém v Suezskom prieplave spôsobil zmeny lodných trás, čo malo dopad na čas aj cenu prepravy. To všetko mení správanie zákazníkov, ich výber transportného módu a množstvo tovaru, ktoré potrebujú prepraviť.
Hovoríte, že sa mení správanie zákazníkov. V čom konkrétne? Ako sa menia objemy, frekvencia a štruktúra dodávok, ktoré si slovenské firmy objednávajú z Ázie?
Sme svedkami tzv. downsizingu, teda zmenšovania priemernej hmotnosti zásielky či dodávky. Zákazníci, ktorí predtým objednávali napríklad tonu tovaru, dnes dovezú polovicu. To isté vidíme aj v leteckej preprave – časť leteckých zásielok nám prepadla do segmentu kuriérskych zásielok. Tento trend sa premieta aj do námornej prepravy. Niektoré kedysi typické celokontajnerové zásielky sa dnes nahrádzajú zbernými. Podobný jav sme zaznamenali už v minulosti, najmä v dôsledku ekonomického ochladnutia alebo stagnácie. Tento prechod si vyžaduje iný typ služby – efektívnu zbernú prepravu, ktorá je cenovo aj kapacitne prispôsobená menším objemom.
Prečo ste sa rozhodli ponúknuť vlastný konsolidačný box práve teraz? Je za tým obchodná príležitosť alebo aj reakcia na dopyt trhu?
Je to kombinácia viacerých faktorov. Všímame si, kam sa trh prirodzene posúva a aké riešenia dnes zákazníci najviac ocenia. Jedným z hlavných trendov je rastúci dopyt po flexibilnejších a škálovateľných službách, ktoré umožňujú efektívne pracovať aj s menšími objemami. Zároveň vnímame, že mnoho firiem hľadá jednoduchší a transparentnejší spôsob, ako prepravovať tovar – ideálne s čo najmenším počtom sprostredkovateľov. Práve preto DACHSER prichádza s riešením, ktoré pokrýva celý logistický reťazec pod jednou značkou. Naša námorná zberná služba zo Šanghaja až po slovenského zákazníka je riadená kompletne v rámci DACHSER siete. Znamená to vyššiu mieru kontroly, prehľadnosti a zjednodušenia pre klienta.
Ako teda táto námorná zberná služba funguje v praxi? Prejdime si zjednodušene celý proces od Číny po slovenské sklady.
Zákazník zadá prepravu zásielky priamo nám – v rámci platformy DACHSER. My zabezpečíme jej vyzdvihnutie od partnera v Číne a prepravu do nášho logistického centra, napríklad v Šanghaji, kde sa skonsoliduje spolu s iným tovarom do jedného tzv. konsolidačného kontajnera. Ten sa následne prepravuje loďou do Európy, pričom vykládka prebieha podľa aktuálnych prevádzkových a dopravných podmienok – najčastejšie v prístavoch Hamburg, Koper alebo Gdansk, podľa toho, ktorý z nich je v danom období najvýhodnejší. Ďalšia preprava kontajnera smerom na Slovensko prebieha v čo najväčšej miere vlakom – ekologickejšou formou dopravy. Železničná preprava nám umožňuje znížiť uhlíkovú stopu a zároveň efektívne doručiť zásielky najprv na kontajnerové depo lodnej spoločnosti a následne pozemnou prepravou do našich pobočiek, či už v Lozorne, Martine alebo Košiciach. Tam sa tovar roztriedi a distribuuje zbernou službou DACHSER konečným zákazníkom. Celý tento reťazec – od vyzdvihnutia až po doručenie – je riadený v rámci jednej platformy DACHSER, čo zabezpečuje maximálnu transparentnosť a jednoduchú komunikáciu.
Viete priblížiť, prečo je dôležité, že konsolidácia a rozvoz prebiehajú aj mimo Bratislavy?
Jednoducho povedané – vieme byť bližšie k zákazníkovi. Slovensko nie je len Bratislava. Máme dôležitých partnerov na strednom aj východnom Slovensku. Keď vieme kontajner doručiť priamo do Martina alebo Košíc, znížime náklady aj riziko oneskorení. Zákazník vníma svojho logistického partnera ako ľahko dostupného – fyzicky aj komunikačne. To je dnes kľúčový aspekt.
Dá sa povedať, že táto služba je najvhodnejšia pre malé a stredné firmy? Alebo ju vedia efektívne využiť aj väčší hráči?
Pohľad je trochu odlišný – nezáleží na veľkosti spoločnosti, ale na ich objemových potrebách a cykle opakovania dodávok. Aj veľká firma, ktorá realizuje množstvo celokontajnerových prepráv, môže mať časti výroby, kde postačuje niekoľko paliet. Takýto objem sa jej nevyplatí riešiť ako FCL prepravu – teda objednávať celý kontajner – ale je výhodnejšie využiť zbernú službu. Naša námorná zberná služba je teda vhodná pre všetkých, ktorí potrebujú flexibilný a transparentný reťazec pre stredne veľké objemy.
Zákazník má dnes vysoké nároky na prehľad a rýchlosť. Ako mu DACHSER pomáha sledovať, kde sa zásielka nachádza a čo sa s ňou deje?
Celý reťazec je pod jednou platformou DACHSER. To znamená, že od momentu vyzdvihnutia v Číne až po doručenie na Slovensku je zásielka v jednom systéme. Zákazník má prehľad o trase, cez aké prístavy zásielka prechádza, vie presne, kde sa nachádza, má k dispozícii predpokladaný čas doručenia, notifikácie aj kompletný reporting. Žiadna tretia strana, žiaden rozbitý tok informácií – to je naša najväčšia konkurenčná výhoda.
Ako vidíte budúcnosť námorných zberných služieb v kontexte ďalších rokov? Kam sa tento segment bude vyvíjať?
Vidím dva hlavné trendy. Prvým je tlak na efektivitu a presnosť – zákazníci budú očakávať ešte väčšiu transparentnosť, digitálny prístup a prediktívne informácie. Druhým je tlak na flexibilitu. Keďže situácia na trhu sa mení z mesiaca na mesiac, je kľúčové, aby logistický partner vedel reagovať – presunúť sa na iný prístav, zmeniť trasu, preplánovať potrebné kroky. My sa na túto budúcnosť pripravujeme už dnes. A veríme, že práve preto bude naša námorná zberná služba „Global Groupage“ vyhľadávaným prepravným servisom budúcnosti.
Na čo by sa mal zamerať potenciálny klient, ktorý zvažuje využitie tejto služby? Aké otázky by si mal položiť predtým, než sa rozhodne?
Zákazník by sa mal zamerať najmä na to, koľko spoločností vstupuje do daného prepravného reťazca a aké riziká tým vznikajú. Naša výhoda spočíva v tom, že DACHSER má nad celou trasou plnú kontrolu – bez straty informácií, bez nejasností. Konsolidačný box z Číny smeruje priamo do našich vlastných pobočiek, kde následne v rámci siete našich pozemných zberných služieb realizujeme doručenie. Dekonsolidácia prebieha nielen v Bratislave, ale aj v Martine a Košiciach, čím sa vieme fyzicky priblížiť zákazníkom v rôznych regiónoch. Celé colné konanie vybavíme za klienta a v prípade potreby vieme doplniť aj služby s pridanou hodnotou (VAS) – či už ide o štítkovanie, balenie alebo ďalšie úpravy tovaru priamo v našich skladoch. DACHSER túto komplexitu ponúka pod jednou strechou.