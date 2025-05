Guyana je malá a riedko obývaná krajina v susedstve Venezuely, Surinamu a Brazílie. Počet obyvateľov je nižší ako jeden milión. Pôvodne britská kolónia získala nezávislosť od Veľkej Británie v roku 1966 a je jedinou anglicky hovoriacou krajinou v regióne.

V roku 2008 iniciovala najväčšia americká ropná spoločnosť ExxonMobil geologický prieskum s cieľom nájsť pri pobreží ropu. V roku 2015 sa dostavil prvý úspech a benefitovali všetci. Chudobná krajina sa začala pretvárať a bohatnúť, ExxonMobil spolu s partnermi Hess a čínskou CNOOC ťažili ropu. Najväčší podiel má práve ExxonMobil (štyridsaťpäť percent), ktorý projekt prevádzkuje. Ďalších tridsať percent má americký Hess a zvyšných dvadsaťpäť percent Číňania.

Čína pretvára krajinu

Hoci v tomto projekte Číňania figurujú ako menšinový partner, v celej krajine získavajú rastúci vplyv. Historicky má Guyana najväčšie obchodné väzby s USA a produkcia ropy, ktorú zabezpečovali Američania, bola pre jej rozvoj kľúčová. V posledných rokoch však Čína navýšila investície, krajine poskytuje veľké pôžičky a buduje turistické rezorty, obchodné centrá, mosty a cesty. Renovuje sa letisko, na ktoré si Guyana požičala od The Export-Import Bank of China.

Zatiaľ čo Čína zatiaľ nepatrí ani medzi päť najväčších obchodných partnerov, objem obchodnej výmeny s ňou prudko rastie. V roku 2024 vzrástol o tridsaťjeden percent. Na spoluprácu s Čínou existujú v krajine rôzne názory. Peking zaplavil krajinu svojimi firmami a pracovníkmi a exponenciálne rozširuje operácie. Domácim podnikom konkuruje často neférovým spôsobom (napríklad cenovým dumpingom), čím ich likviduje.

Kľúčovú infraštruktúru Čína buď kúpi, ovláda, financuje, alebo stavia. Budovanie monopolu v odvetví je jej obľúbená stratégia. Kvalita aj spoľahlivosť čínskych staviteľov je otázna, ale krajina sa nemá komu sťažovať. Konkurencia na trhu neexistuje. Niet divu, že USA sa na tento vývoj pozerajú so znepokojením. Pôvodne mala čeliť vyšším clám vo výške 38 percent, ale Biely dom zmenil názor a zatiaľ dostala nižšiu, 10-percentnú sadzbu. Podľa komentátorov znalých pomerov dostala krajina znížením ciel priestor na asertívnejšiu politiku voči Pekingu.

Súboj o najväčšie nové ložiská ropy

Dôležitou premennou v hre sú najlukratívnejšie ložiská ropy na západnej hemisfére planéty. V rebríčku krajín s najväčšími náleziskami fosílnych palív za poslednú dekádu je Guyana na druhom mieste na svete za Ruskom. Ak sa berie sú úvahy len ropa, je Guyana prvá. To sú práve tie ložiská, ktoré rozvíja ExxonMobil. Aj preto Washingtonu nehrá do karát trend, v ktorom si Peking postupne podmaňuje túto krajinu. V zemi je jedenásť miliárd barelov ropy. A aby situácia nebola málo komplikovaná, práve sa rozhorel súboj medzi najväčšími americkými producentmi ropy.

Chevron minulý rok oznámil zámer odkúpiť spoločnosť Hess za 53 miliárd dolárov. Dvojka na americkom trhu s ropou by sa tak dostala priamo k jednému z najvzácnejších aktív ExxonMobil. A ten pochopiteľne namieta. Spolu s čínskym partnerom je toho názoru, že majú predkupné právo alebo právo zablokovať vstup Chevronu do ťažby v Guyane. Hess nesúhlasí, podľa neho ExxonMobil nemá čo zasahovať do ich transakcie. Rokovania zlyhali, akvizícia zamrzla na osemnásť mesiacov a vec ide na súd.

Pre Chevron ide doslova o všetko. Hess je veľkým hráčom aj na americkom ložisku Bakken Shale v Severnej Dakote a len jeho najhodnotnejšie aktívum – podiel na ložiskách v Guyane – má hodnotu približne štyridsať miliárd dolárov. Produkcia ropy sa v Guyane rozbehla tesne pred pandémiou, v roku 2023 dosiahla úroveň 400-tisíc barelov ropy denne, minulý rok prekročila 600-tisíc barelov a v priebehu dvoch rokov má presiahnuť úroveň 1,2 milióna barelov.

Ide o bohaté ložisko s nízkymi nákladmi na produkciu, takých na svete skutočne nie je veľa. Chevron síce rozbehol prieskumné aktivity v Kazachstane a spustil ťažbu na veľkej novej ťažobnej veži v Mexickom zálive, ale náhrada za prístup na ložiská v Guyane by sa hľadala len ťažko. Hlavne ak Biely dom Chevronu nepredĺži licenciu na ťažbu vo Venezuele.

ExxonMobil má v tomto spore len málo čo stratiť. Dlhé roky pôsobil na trhu ako starší brat Chevronu – väčší objem ťažby, väčšie zisky. Počas pandémie však Chevron dokázal svojho väčšieho brata na chvíľu prerásť v trhovej hodnote spoločnosti. Ten v reakcii znížil náklady a urobil spoločnosť odolnejšou voči poklesu cien ropy a plynu. Exxonu sa v posledných rokoch darí rásť rýchlejšie ako Chevronu, ak by však ten spojil s firmou Hess, náskok by výrazne znížil.

Keď bola akvizícia začiatkom roka 2023 ohlásená, ExxonMobil zostal prekvapený, že jeho partner Hess za zatvorenými dverami urobil taký obchod s jeho najväčším konkurentom. Vnímal to ako narušenie dlhodobého partnerstva. Na projekte v Guyane odviedol obrovský kus práce. Vyriešil vzťahy s vládami a diplomaciu, zobral na seba riziko, keď sa Shell v roku 2014 stiahol.

Preto vec zobral trochu osobne a srdečné vzťahy s Chevronom, ktoré zahŕňali pravidelné večere oboch riaditeľov a koordináciu aktivít vo svete, ochladli. Prvý cieľ sa splnil - akvizícia bola zastavená na dva roky a Chevron ani nemal možnosť hľadať alternatívy.

Ak Chevron na súde prehrá, vystane pre neho problém. Roky čelí klesajúcemu objemu svojich rezerv, ťaží ropu rýchlejšie, než stíha obnovovať ložiská hľadaním nových alebo skupovaním aktív od konkurentov. Guyana by tento problém vyriešila. Ak vyhrá, získa kľúčový motor ďalšieho rastu. Verdikt sa očakáva v treťom kvartáli tohto roka a prinesie precedens ohľadne aplikácie predkupného práva v prípade korporátnych akvizícií, špeciálne v prípade hodnotných a lukratívnych projektov.

Chevron by totiž nemohol získať prístup do Guyany, pretože by ho ExxonMobil a CNOOC zablokovali. Môže sa tam však dostať skúpením firmy, ktorá tam má podiel? ExxonMobil tvrdí, že nie, Chevron, že áno. Verdikt bude formovať podobu energetického trhu na roky dopredu.