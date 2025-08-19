Continental Tires Slovakia je moderná, inovatívna spoločnosť, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v rámci globálnej výrobnej a výskumno-vývojovej siete koncernu Continental. Spoločnosť Continental Tires Slovakia zamestnáva viac ako 5 100 zamestnancov a využíva služby stoviek zamestnancov dodávateľských organizácií. Súčasťou spoločnosti je Technologické centrum, ktoré patrí do Globálneho vývojového centra Continental. Viac ako 300 vývojových inžinierov Technologického centra sa podieľa na vývoji nových produktov a významne prispieva k technologickému pokroku a úspechu značky Continental a ostatných značiek skupiny na svetových trhoch.
Koncern Continental investuje od roku 1999 vo svojom závode v Púchove stovky miliónov eur do rozvoja a modernizácie, zlepšovania pracovného prostredia a taktiež do ochrany životného prostredia. Významné investície neustále smeruje aj do rozširovania svojich výskumno-vývojových a testovacích kapacít v Technologickom centre. Continental je 100-percentným vlastníkom spoločnosti Continental Tires Slovakia a od prevzatia výroby pneumatík od rodinnej firmy Matador zvýšil Continental ročné tržby púchovského závodu 10-násobne. Continental Tires Slovakia patrí medzi najväčších daňovníkov v Slovenskej republike. Okrem svojho ekonomického prínosu sa dlhodobo angažuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
Prostredníctvom spolupráce s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami finančne podporuje materské, základné, stredné a vysoké školy v regióne, zdravotnícke zariadenia, onkologické ústavy a mnohé ďalšie inštitúcie po celom Slovensku. Spoločnosť nezabúda ani na detské domovy, domovy sociálnych služieb, centrá voľného času, športové kluby, kultúrne organizácie, dobrovoľné hasičské zbory a ďalšie subjekty v meste Púchov a jeho okolí. Okrem významnej finančnej podpory sa aktívne zapája v spolupráci so svojimi zamestnancami aj do charitatívnych a dobročinných aktivít. „Som hrdý na to, čo sa nám podarilo od vstupu spoločnosti Continental v roku 1999 v Púchove vybudovať a dosiahnuť. Naša úspešná cesta je dôkazom odhodlania byť modernou, výkonnou a neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou. Naším cieľom sú spokojní zákazníci, spokojní zamestnanci, náš dlhodobý úspech v koncerne Continental.“ uviedol Ing. Ladislav Rosina, PhD., generálny riaditeľ Continental Tires Slovakia.