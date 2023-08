Razenie mincí má na Slovensku bohatú históriu, ktorá siaha až do prvého storočia p. n. l., keď na území dnešného Slovenska začali s touto činnosťou Kelti. Právom sú preto označovaní za zakladateľov prvého peňažného systému a mincovníctva na Slovensku.

Keď sa povie mincovňa, väčšine ľudí napadne štátna mincovňa v Kremnici. Štátnou mincovňou disponuje veľmi veľa krajín, no súkromných je na svete len zopár a jedna z nich sa nachádza aj v Bratislave.

Zachovanie rodinnej firmy

Prvá myšlienka založenia mincovne vznikla v roku 2014 v rodine Behulovcov. Ladislav Behul bol jedným z prvých obchodníkov, ktorí na Slovensku založili firmu na nákup a predaj investičného zlata. Postupne však na trh prichádzali noví obchodníci, ktorí mali k dispozícii dostatok kapitálu. Ten im umožňoval nakúpiť veľké množstvo drahých kovov v časoch, keď bola ich cena nízka. Z toho potom ťažili a konkurovať im nebolo jednoduché.

Jediný spôsob, ako na tomto trhu prežiť, bolo založenie mincovne. „Otec sa do tejto myšlienky pustil aj spolu s bratom Radoslavom. Ja som v tom čase študoval a amatérsky som sa venoval grafickému dizajnu. Povedal som si, poďme do toho, budem robiť pre mince dizajn,“ hovorí Alan Behul, ktorý dnes vo firme pôsobí ako generálny riaditeľ. Jeho otec a strýko sú spoluzakladateľmi spoločnosti, vo firme dnes pracuje 45 zamestnancov.

Plán je zachovať firmu ako rodinnú. A. Behul má mladších súrodencov a taktiež aj bratrancov či sesternice. Začiatkom budúceho roka sa navyše pripravuje zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzením na akciovú spoločnosť. Zaviesť chcú totiž zamestnanecké akcie, na ktoré budú mať nárok tí, ktorí vo firme odpracujú určité obdobie a proaktívne sa budú zapájať do chodu firmy.

Stavili na dizajn a inovácie

Otec so strýkom mali na začiatok našetrené financie. Strýko Radoslav sa navyše venoval poradenstvu k získavaniu eurofondov, čo im tiež veľmi pomohlo. Týmto spôsobom sa im totiž podarilo dostať približne 600-tisíc eur na obstaranie prvých strojov. Od začiatku si však uvedomovali, že na to, aby na trhu uspeli, musia nielen čo najviac šetriť na výrobných nákladoch, ale aj prísť s niečím iným ako konkurencia.

„Veľmi dôležitý je dizajn. Od začiatku sa snažíme do dizajnu dávať myšlienku a mince robiť iným štýlom,“ hovorí A. Behul. Vôbec prvá minca z roku 2015 sa volá Chronos a na jej prednej strane sú zobrazené hodiny. Namiesto číslice 12 je však vyobrazené chemické označenie striebra Ag a čas ukazuje o päť minút dvanásť. Týmto chceli poukázať na to, že je správny čas investovať do striebra, nakoľko ekonomická situácia nie je priaznivá.

Na druhej strane mince je zobrazený symbol nekonečna, ktorý poukazuje na to, že drahé kovy budú mať vo finančnom svete vždy svoje miesto. Mincovňa Pressburg Mint dnes disponuje tromi výrobnými prevádzkami, ako aj prevádzkou určenou na výskum v oblasti aditívnej produkcie. Vyrába mince len zo striebra a zlata a každý rok sa snaží prísť s novým dizajnom. Vyrába tiež strieborné tehličky a v súčasnosti sa pripravuje aj výroba zlatých.

Zaujíma sa tiež o 3D kovovú tlač, ktorá funguje na rovnako princípe ako 3D tlačiarne určené pre tlač plastových prototypov. Ak by chcela rodinná firma vyrábať akékoľvek tvary, na každý z nich by bola potrebná forma, čo je časovo aj finančne náročné.