O investovanie do fyzického zlata je čoraz väčší záujem. Vysoký dopyt po tejto komodite sa naštartoval vďaka útlmu svetovej ekonomiky. Môžu za to najmä dva roky pandémie, ruská invázia na Ukrajine či vysoká inflácia. Odborníci často investíciu do zlata nazývajú aj investíciou do bezpečného prístavu. Investori sa v tejto súvislosti obzerajú aj po investičných minciach. Málokto však vie, že je s nimi v niektorých krajinách dokonca možné platiť u obchodníkov.

Potrebná licencia

Ide však čisto o teoretickú možnosť. Nikto to totiž nerobí, nakoľko by to nebolo výhodné. Nominálna hodnota mince je totiž nižšia ako jej skutočná hodnota. Štandardne totiž platí, že všetky investičné či zberateľské mince z drahých kovov, ktoré vydá niektorý štát, sú v danom štáte zákonným platidlom.

Často má štát zmluvy s viacerými mincovňami na viacero druhov mincí. „V EÚ platí, že hoci máme takmer všade euro, platiť striebornou alebo zlatou mincou môžete iba v tej krajine, ktorá mincu vydala,“ hovorí generálny riaditeľ súkromnej bratislavskej mincovne Pressburg Mint Alan Behul.

Takto to funguje v každom štáte, ktorý má štátnu mincovňu, ktorá investičné mince razí, alebo národnú banku, ktorá na takéto mince vydáva licencie, prípadne ak ide o kombináciu oboch. V Európe ide napríklad o Spojené kráľovstvo či Rakúsko. Ďalej sú to aj africké krajiny ako Čad alebo Kongo či v Oceánii Nový Zéland, Tokelau, Niue alebo Spojené štáty s Kanadou.

Bratislavská mincovňa disponuje napríklad mincou s názvom Maltese Cross, ktorá je licencovaná Centrálnou bankou Malty. Jej nominálna hodnota je päť eur. Na Slovensku ani v žiadnej inej krajine EÚ nie je zákonným platidlom. Toto totiž upravuje špeciálna legislatíva EÚ.