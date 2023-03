Prístav má na starosti holandský gigant Boskalis, dopravnú infraštruktúru firmy ako Samsung či Hyundai, hotely budú Marriott a celé to pôjde na čínskych baterkách. Pri budovaní futuristického saudskoarabského mesta Neom sa stretla pestrá multinárodná paleta, ktorá má zabezpečiť, aby sa rekordná 500-miliardová investícia stala realitou. O svoj kúsok „slávy“ sa uchádzajú aj Slováci – spoločnosť Tatry Mountain Resorts chce prevádzkovať horské strediská.

Saudská Arábia prvýkrát oznámila plány na vytvorenie mesta Neom v roku 2017. Za myšlienkou stojí korunný princ Mohammed bin Salman. Plány zahŕňajú výstavbu prístavu, plávajúceho priemyselného komplexu, globálneho obchodného uzla, turistických stredísk a lineárneho mesta, pričom všetky súčasti budú poháňať výlučne obnoviteľné zdroje energie. Má to byť prostredie bez ciest, áut či emisií. Podľa plánu má v obrovskej ekonomickej zóne bývať deväť miliónov ľudí.

Celková plocha budúceho púštneho mesta bude 26 500 km2, čo je 33-krát viac ako má New York City a len o niečo menej, ako celé Belgicko. Projekt by mal byť hotový do roku 2030. To je zároveň aj dátum, kedy sa Saudská Arábia chce po vzore Dubaja stať rovnako atraktívnou destináciou nielen pre turistov, ale aj obchodníkov a investorov.

Neom bude tvoriť niekoľko súčastí: púštne mesto The Line, centrum pre vyspelý a čistý priemysel Oxagon, horská destinácia Trojena a luxusný ostrovný rezort Sindalah. Dodávatelia už dokonca podpísalo prvé kontrakty. Kto všetko dostal šancu ukrojiť si z 500-miliardového koláča?