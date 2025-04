Pozrime sa, čo hovorí Byron Sharp

Profesor Byron Sharp, autor knihy How Brands Grow, je jednou z hlavných postáv modernej vedy o marketingu. Jeho výskumy v rámci Ehrenberg-Bass Institute vzdorujú mnohým zaužívaným modelom, ktorými sa značky riadili celé desaťročia. Dnes je však nová doba a práve Sharp ukazuje, že rast nie je výlučne výsledkom náhody alebo kreatívnej geniality, ale predvídateľného správania spotrebiteľov. A to možno merať.

Vernosť zákazníkov je síce dôležitá, no skutočný rast prichádza vtedy, keď oslovíte nových zákazníkov. A k tomu je nevyhnutná fyzická a mentálna dostupnosť – teda byť viditeľný na regáloch aj v mysliach spotrebiteľov.

Sharpove zistenia menia spôsob, akým v roku 2025 premýšľame o marketingu. Pravidelná, široko zameraná a kontinuálna komunikácia buduje značku lepšie než úzky cielený zásah. No čo je najpodstatnejšie, tieto závery nevyplývajú z pocitov. A ani by nemali. Sú podložené rozsiahlymi dátami, ktoré analyzujú reálne nákupné správanie a dlhodobé výsledky kampaní a menia sa na rast.

V praxi to znamená, že dátová analytika by dnes mala byť základom každého rozhodnutia v marketingu. Bez nej sa vaša značka pohybuje v tme vedená len intuíciou a subjektívnymi domnienkami. A tie často klamú. Čísla nemajú nálady, nepoznajú pondelky ani kreativitu bez cieľa a práve preto sú najspoľahlivejším kompasom v marketingu.

Dátový marketing v praxi

A tu vstupuje do hry dátový marketing , ktorý firmám umožňuje robiť rozhodnutia na základe merateľných ukazovateľov. Dobre nastavené metriky odhalia, aký kanál prináša najvyššiu návratnosť investícií z marketingu (ROMI), aká cieľová skupina skutočne reaguje, alebo ktoré aktivity len nezmyselne míňajú rozpočet. Dátové prístupy oddeľujú rastúce biznisy od tých, ktoré stagnujú – a míňajú zbytočne veľa peňazí na zbytočné veci. Rozhodovanie na základe dát je teda nutnosťou a umožňuje firmám reagovať rýchlejšie, nie až vtedy, keď je už neskoro.

Praktické využitie dátovej analytiky pomáha značkám presne určiť, čo ďalej rozvíjať a čo zastaviť. Z dát vieme zistiť aj to, ako sa vyvíja share of search v porovnaní s konkurenciou. Práve toto je ukazovateľ, ktorý čoraz viac marketérov považuje za proxy brand awareness. Pokiaľ poznáte tieto čísla, máte jednoznačnú výhodu. Môžete optimalizovať svoje rozpočty, šetriť financie, cieliť efektívnejšie a tvoriť kampane nielen kreatívne, ale v prvom rade výkonné. Dáta zároveň odhaľujú aj tie menej zjavné trendy, napríklad zmenu správania konkrétnych segmentov. Keď to dokážete využiť, robíte informované rozhodnutia založené na faktoch.

Využite know-how expertov vo svoj prospech

Faktom teda je, že brandy, ktoré chcú rásť, musia prejsť od náhodných taktík k systematickému rozhodovaniu na základe reálnych dát. Presne v tomto pomáha Dataswans – prepájame svet dát s marketingom tak, aby kampane prinášali skutočné výsledky. To znamená zber informácií z rôznych zdrojov, ich čistenie, vyhodnocovanie a následné premietnutie do stratégie. V konečnom dôsledku pomáhame firmám opustiť fázu hádania a tápania a dostať ich do fázy, kde rast nie je len náhoda, ale plán. Neznamená to však, že by dáta nahradili tvorivosť, iba jej dávajú jasný smer.

Klientom nastavujeme meranie výkonnosti, učíme ich, ako so získanými dátami pracovať a tvoríme kampane postavené na získaných poznatkoch. Vďaka tomu dokážu firmy cieliť presnejšie a efektívnejšie, lepšie rozumieť správaniu zákazníkov a rozpočet míňať tam, kde to má zmysel.

Okrem samotnej dátovej analytiky klientom vytvárame aj vlastné databázy. Taktiež ich učíme, ako správne interpretovať signály z trhu a ako z nich vyťažiť maximum. Toto know-how je dnes jednou z najcennejších zručností pre každú modernú značku. Pracujeme s vlastnými nástrojmi, s dátami klientov, ale aj s externými zdrojmi. Všetko smeruje k jedinému cieľu – efektívnejšiemu marketingu a lepšiemu biznisovému rozhodovaniu.

V Dataswans veríme, že ak viete, čo vám čísla hovoria, už sa nikdy nebudete musieť spoliehať len na váš pocit. A to je to, čo oddeľuje úspešné značky od tých, na ktoré si ani nespomeniete.

Takže aký bude marketing v budúcnosti? Dátový!

Budúcnosť marketingu nebude o väčšej kreativite alebo odvážnejšom dizajne – bude o lepšom rozhodovaní. V prostredí, kde každý klik zanecháva stopu, si firmy už nemôžu dovoliť hádať. Marketing budúcnosti bude postavený na faktoch, nie na pocitoch. Ak budete vedieť získané informácie interpretovať, analyzovať a konať podľa nich, budete o míľový krok vpred. Schopnosť vyhodnocovať správanie zákazníkov v reálnom čase sa stane rozhodujúcou konkurenčnou výhodou.

Už dnes vieme, že budúcnosť patrí značkám pracujúcim s číslami, informáciami, faktami, nie s domnienkami. Rozhodnutia podložené dátami nie sú len rozumnejšie, sú aj výnosnejšie. Značky, ktoré si dnes vybudujú kultúru práce s dátami, budú zajtra lídrami vo svojich segmentoch. A presne preto sa oplatí spolupracovať s partnermi, ktorí tomu rozumejú. Nenechajte si ujsť vlak a vstúpte aj vy do sveta dátového marketingu.