Strojárstvu sa venuje už tridsať rokov. Jeho firmy vyrábajú komponenty pre široké spektrum výrobkov – od menších súčiastok pre lyžiarske viazania, cez dielce pre automobilový, potravinársky či stavebný priemysel, montáž kompletných automatizovaných liniek až po veľké zvarované konštrukcie pre strojárstvo.
Kým prvých 25 rokov podnikania investoval prevažne do strojov, uplynulých osem rokov investuje primárne do ľudí. Hovorí, že úlohou riaditeľa je obklopiť sa správnymi ľuďmi, inšpirovať ich k rastu, aby zlepšovali produktivitu svojej práce, a motivačne ich odmeňovať.
Najviac hrdý je na to, že zamestnancom za vyše 30 rokov ešte nikdy nemeškala výplata, a to pri neustálom rozvoji firmy a bez zahraničného kapitálu.
Na Slovensku má už 30 rokov známu firmu. Kedysi hasil Černobyľ, dnes zamestnancom rozdáva akcie
Inšpiráciou pre Ľubomíra Šveca je Tomáš Baťa. Človek má podľa neho slúžiť na prvom mieste sebe, potom rodine, svojim blízkym, priateľom, kolegom, aby bez problémov mohol slúžiť zákazníkom a samotnej firme a nakoniec môže slúžiť i regiónu, štátu i celému svetu svojou činnosťou.
Je to neustála služba, ale na prvom mieste je uspokojiť seba, pričom až potom môže odovzdávať službu ostatným.
Inšpiruje sa aj systémom riadenia prevádzok, ktoré medzi sebou fungujú ako samostatné obchodné a účtovné jednotky. „Krízu vnímam ako ozdravný proces, ktorý človeka donúti rozmýšľať inak, zmobilizovať sa, transformovať sa a posilniť sa po každej stránke,“ hovorí pre TREND Ľubomír Švec.
Osem firiem skupiny Švec Group vygenerovalo vlani tržby takmer 40 miliónov eur a čistý zisk takmer milión. Zamestnáva v nich približne 450 kmeňových ľudí. Ľubomír Švec je nominovaný na cenu TREND Manažér roka 2025. Partnerom kategórie je advokátska kancelária Havel & Partners.
Skupina firiem
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?