Náhla situácia vo firme, kríza, rast, odchod kľúčového človeka, ale aj náhrada na rodičovskej dovolenke, vyriešenie problému v tíme či prechod na nový softvér. Aj to sú situácie, v ktorých firmy potrebujú dočasnú pomoc. Výkonný riaditeľ spoločnosti Personality Headhunters & Recruiters Peter Križan vysvetľuje, prečo spustili službu rýchleho prenájmu manažérov Top Heads a že aj slovenskí podnikatelia môžu okrem výberového konania siahnuť po prenájme manažérov. Vo svete ide o relatívne známy produkt, ktorý sa postupne presadzuje už aj u nás. Pre firmy to znamená konkurenčnú výhodu, a to najmä v čase, keď je nedostatok skúsených ľudí alebo potrebujú rýchlo konať.

V súčasnosti neustále počúvame o nedostatku pracovníkov.

Je to štandardný názor na trhu. V realite je to však tak, že ľudia sú a väčšinou ich majú nedostatok zamestnávatelia, ktorí dlhodobo nebudujú správny firemný priestor na to, aby ich pritiahli a udržali. Dobrí ľudia tu podľa môjho názoru sú, len sa budú hľadať oveľa ťažšie. V porovnaní so zahraničím je však náš pracovný trh ešte stále prívetivý.

Získavajú sa v zahraničí zamestnanci ešte ťažšie?

Áno, aj preto funguje pracovná migrácia. Je to bežný jav a zahraničné firmy ponúkajú manažérom z iných krajín lepšie platové a často aj sociálne podmienky. Prinášajú globálne know-how a skúsenosti na lokálny trh.

Je na trhu zvýšená požiadavka po určitom type pracovníkov?

Tým, že sa orientujeme na manažérske pozície, chýbajú najmä ľudia, ktorí disponujú odbornými znalosťami či zručnosťami a zároveň sú lídri. Majú teda schopnosť ľudí motivovať, priťahovať, sú profesionálni a zároveň empatickí. Tí chýbajú vo všetkých kategóriách manažérov aj v zahraničí.

Takže nie je manažér ako manažér?