Investičné fondy skupiny Penta získali povolenia Českej národnej banky k verejnej ponuke na území Slovenska. Po Česku tak majú možnosť pristupovať k úpisom aj slovenskí investori.

Hlavný manažér Penta Fund Tomáš Kálal pre TREND priblížil detaily správy fondu, očakávané výnosy a plány na expanziu nielen firiem v jeho portfóliu.

Penta ponúka na Slovensku a v Česku vlastné investičné fondy. V akom štádiu sa nachádzate?

Aktuálne sme úspešne ukončili proces schvaľovania vstupu na Slovensko. V Česku sme už od decembra 2024 v aktívnej fáze. Som tak rád, že v súčasnosti sú českí a slovenskí investori v rovnakom postavení.

Na Slovensku tento proces trval dlhšie kvôli legislatívnym procesom. Definitívne sme však získali schválenie Českej národnej banky pre verejnú ponuku na Slovensku a fond sa bude môcť plne rozbehnúť. Aktuálne nám dali dôveru už stovky investorov v Česku v objeme takmer päťdesiat miliónov eur. A to je len predzvesť toho, čo príde.

Slovenský trh je špecifický tým, že regulačné procesy sú v porovnaní s Českom mierne odlišné. Napríklad v Česku je segment fondov kvalifikovaných investorov veľmi rozvinutý a regulácie sú jasne nastavené, čo umožňuje jednoduchšie zavedenie nových produktov. Na Slovensku je tento segment v rozbehu, no veríme, že sa situácia bude postupne zlepšovať, vrátane príchodu našich fondov.

Na koho sú fondy zamerané a v súčasnosti otvorené?

Fondy sú momentálne určené pre kvalifikovaných investorov, čo znamená, že klienti budú musieť spĺňať túto podmienku a minimálna investícia začína od 50-tisíc eur. Nejde o retailový produkt, ale skôr o nástroj pre skúsenejších investorov, ktorí chcú participovať na rastúcej hodnote aktív skupiny Penta.

V tejto fáze chceme osloviť primárne inštitucionálnych investorov a privátnych klientov so záujmom o dlhodobé investovanie.

Z dlhodobého hľadiska však zvažujeme aj možnosť otvorenia tretieho fondu pre retailových investorov, pričom uvažujeme o zdravotníckych zariadeniach a nehnuteľnostiach s výrazne nižšími vstupnými limitmi a stabilnejšou výnosovou stratégiou. Tento krok by bol logickým rozšírením produktovej ponuky skupiny Penta pre ďalší typ investorov.

Investičná stratégia fondu počíta primárne s expanziou zabehnutých firiem v portfóliu na nové európske trhy?

Áno, fond bude investovať do existujúcich aktív Penty, ktoré sú rozdelené do niekoľkých pilierov. Nemusíme vymýšľať nič nové, keď to existujúce funguje veľmi dobre. Medzi hlavné segmenty patrí retail a spoločnosť Dr. Max a Fortuna, bankový sektor (spoločnosti Privatbanka, Prima banka), zdravotníctvo (Penta Hospitals) a developerský segment (Penta Real Estate). Partneri Penty vložili do equity fondu desať percent svojich akcií a noví investori prinesú kapitál na expanziu na nové trhy.

Cieľom je poskytnúť dlhodobé stabilné výnosy s priamym prepojením na rast a rozvoj jednotlivých segmentov. Výhodou fondu je aj to, že investori získavajú podiel na už fungujúcich a ziskových firmách s dlhoročnou obchodnou históriou, čím sa minimalizuje riziko spojené s inými, „startupovými“ investíciami.

S akým rozsahom výnosov pracujete a čo doteraz potvrdzovala história?

Za posledných päť rokov sa výnosy pohybovali na úrovni 13,8 percenta ročne. Vzhľadom na konzervatívne riadenie portfólia a diverzifikáciu očakávame stabilný rast. Manažérsky poplatok bude na úrovni 1,6 percenta a výkonnostný poplatok, takzvané performance fee bude vyplácaný vo výške 20 percent z výnosu nad 8 percent.

Keďže ide o private equity fond, investori by mali počítať s investičným horizontom aspoň päť rokov, čo kopíruje aj obchodné cykly v jednotlivých pilieroch podnikania skupiny Penta. Nastavenie fondu je jednoduché a transparentné a jeho cieľom je kopírovať výnosy, ktoré partneri spoločnosti Penta dosahujú na svojich akciách. Veríme, že vďaka diverzifikácii a skúseným manažérskym tímom dokážeme naviac dosahovať výnosy, ktoré prekonajú trhové priemery.

Zaujímavé je, že hoci nehnuteľnosti tvoria približne desať percent celkového portfólia Penty, ich popularita medzi českými investormi je v súčasnosti významná a v skutočnosti 25 percent z celkového objemu nákupov smeruje priamo do Real Estate fondu.

Ako vás ovplyvňuje konkurenčné prostredie na Slovensku v porovnaní s Českom?

Na českom trhu je segment fondov kvalifikovaných investorov mimoriadne dynamický, s vyše päťsto fondmi. V posledných siedmich rokoch zaznamenal tento segment v Česku mimoriadny boom a dnes je na trhu viac než sto verejne dostupných kvalifikovaných fondov. Na Slovensku takáto konkurencia zatiaľ nie je, čo však znamená aj menšiu znalosť tohto typu investície. Očakávame však veľký záujem, pretože Penta je známa značka s overeným portfóliom.

Z pohľadu investičných trendov sledujeme v Česku silný nárast záujmu o private equity fondy, pričom investori uprednostňujú fondy s jasnou stratégiou a transparentnosťou. Na Slovensku bude potrebné vybudovať dôveru v tento model investovania. Od slovenského trhu si ale veľa sľubujem, pretože viem, že investori tu ešte nemali prístup k takému produktu, ako sú fondy Penty, a my im takúto príležitosť radi sprístupníme.

Čo nasleduje po spustení fondu na Slovensku a s akými distribútormi dnes rokujete?

Potvrdenie Českej národnej banky nám dáva potrebné povolenia na spustenie distribučnej kampane, ktorá bude prebiehať v najbližších dňoch a týždňoch. Fond je pravidelne hodnotený a opätovne revalvovaný každý mesiac. Ide tiež o možnosť, pri ktorej je možné nakupovať a predávať akcie fondu. Investori dostávajú mesačné reporty o jeho vývoji.

Plánujeme tiež pravidelné stretnutia s investormi a prezentácie, kde budeme podrobne informovať o výkone fondu a stratégii do budúcnosti. Dlhodobým cieľom je vytvoriť platformu, ktorá umožní investorom bezpečne a transparentne zhodnocovať svoj kapitál.

Sme v rokovaniach s viacerými hlavnými bankami na slovenskom trhu a zaradenie fondu do ich predajného portfólia vyzerá pozitívne. Aktuálne je vstup do fondu poskytovaný prostredníctvom Privatbanky, ktorá je v samom portfóliu skupiny Penta, teda aj nášho Equity fondu.

S akými hlavnými rizikami je potrebné v čase počítať?

Každá investícia nesie riziko. V našom prípade ide najmä o trhové výkyvy, ekonomické cykly a regulačné faktory v jednotlivých krajinách, v ktorých spoločnosti v portfóliu skupiny Penta už sú a na ktoré plánujú vstupovať. Keďže však investujeme do stabilných segmentov ako je retail či real estate, tieto riziká čo najviac minimalizujeme.

Dôležité je mať dlhodobý horizont a počítať s tým, že niektoré sektory sa vyvíjajú cyklicky. Preto fond ponúka diverzifikáciu medzi viaceré segmenty, čo znižuje celkové riziko investície. Okrem toho je veľkou výhodou, že naše portfólio je rozložené až do sedemnástich krajín. Navyše, firmy v portfóliu fondu majú zavedené efektívne riadenie rizík, čo pomáha eliminovať neočakávané negatívne dopady.

Aké sú vaše plány na rozšírenie investičného záberu fondu?

V súčasnosti sú fondy otvorené pre Českú republiku a Slovensko, ale uvažujeme aj o ďalších krajinách strednej a západnej Európy. Rovnako ako skupina Penta. Okrem toho plánujeme diverzifikovať portfólio na nové trhy v rámci maloobchodu, zdravotníctva a nehnuteľností, aby sme zabezpečili udržateľný a diverzifikovaný rast fondu.

V priebehu roka až dvoch chceme tiež uviesť fondy na burzu, čo ešte viac zvýši ich atraktívnosť. Plánujeme spustiť jeden z prvých ELTIF v Česko-Slovensku. Je zrejmé, že sa najbližšie roky nebudeme nudiť.