Dnes čoraz viac ľudí uprednostňuje digitalizované služby. Tie majú väčšinou k dispozícii v mobilnej aplikácii, čím odpadá nutnosť osobných stretnutí. Moderné technológie si už dlhšiu dobu tykajú aj so sektorom financií. Trendy a inovatívne zmeny vo finančnom sektore urýchlila okrem iného aj pandémia. Výnimkou nie je ani finančné poradenstvo a sprostredkovanie.

V hlavnej úlohe technológie

Poradcovia a sprostredkovatelia dnes do veľkej miery komunikujú online, pričom digitálne technológie už stihli nahradiť fyzické podpisovanie zmlúv. Rýchle napredovanie technológií je vodou na mlyn pre vznik inovatívnych nápadov. Digitalizovať finančných agentov sa rozhodol napríklad slovenský startup Moneyhoon. Ten z hľadiska regulácie vystupuje ako finančný sprostredkovateľ, no jeho cieľom je klientovi poskytnúť poradenstvo o finančných produktoch s využitím technológií ako umelá inteligencia či strojové učenie.



Startup má k dispozícii aj servisný tím, ktorý je schopný klientom produkty následne aj sprostredkovať, hovorí Erik Čebík, spoluzakladateľ a CEO Moneyhoon. Otázka preto znie, v akej miere môžu digitálne technológie vo finančnom svete nahradiť človeka, v tomto prípade finančných poradcov a sprostredkovateľov. TREND sa na to opýtal oboch strán.