Do predčasných parlamentných volieb zostáva už len mesiac a pár dní. Predvolebné kampane politických strán sú v plnom prúde a ich najväčšia časť sa odohráva v online prostredí, presnejšie na sociálnych sieťach. Stále platí, že sociálna sieť Facebook je pre politickú kampaň najdôležitejšia. Spomedzi ostatných sietí ju totiž navštevuje najviac Slovákov a najviac z nich aj s obsahom interaguje vo forme zdieľania príspevkov, komentovania či lajkovania.

Facebook praje extrému a konšpiráciám

Zaujímavosťou je, že najvyššie počty interakcií dosahujú samotní politici, nie profily politických strán. „Politici sa v posledných rokoch začali hrnúť aj na Instagram. Na tom slovenskom však platí, že parlamentných politikov svojimi číslami výrazne a dlhodobo valcuje jedno meno – Zuzana Čaputová,“ vysvetľuje pre TREND šéf agentúry New School Communications Gabriel Tóth. Na základe počtu interakcií je možné prezidentku pokojne nazvať najlepšou politickou influencerkou.

Analýza dát z najväčšej sociálnej siete na Slovensku ukazuje, že sa na nej dlhodobo darí politikom, ktorí otvorene šíria proruské, alebo krajne pravicové naratívy. Na Facebooku v posledných mesiacoch dominujú traja politici. Ľudia najviac reagujú na príspevky Roberta Fica zo Smeru-SSD, Milana Uhríka z hnutia Republika a pomerne neznámeho kandidáta hnutia Republika Tomáša Špačeka. Ich čísla dosahujú šesťciferné výsledky.

R. Fico získal napríklad za mesiac jún viac ako 438-tisíc interakcií. Druhý M. Uhrík mal približne o stotisíc interakcií menej. T. Špaček sa dostal do povedomia najmä príspevkami mierenými proti LGBTI+ komunite či zdieľaním videí ruského prezidenta Vladimira Putina, do ktorých vkladá slovenské titulky.

M. Uhríkovi fungujú populistické príspevky mierené na kvalitu potravín, mimovládne organizácie či zastavenie podpory pre Ukrajinu. Na profile R. Fica zasa okrem iného dominujú príspevky venujúce sa rôznym kauzám, v ktorých pôsobí ako obhajca obvinených.



TikTok ovládol Smer

Od januára 2022 do februára 2023 získal na Facebooku podľa New School Communications najviac interakcií zo všetkých slovenských politikov M. Uhrík, viac ako 5,6 milióna. Za ním nasleduje R. Fico, Ľuboš Blaha, Tomáš Taraba zo strany Život či Milan Mazurek z hnutia Republika.

Zo strán sa na Facebooku najviac darí Smeru-SSD. Na druhom mieste s počtom interakcií necelých 39-tisíc je hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) a na treťom mieste sa striedajú Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sme rodina.

Na Instagrame je druhým najúspešnejším politikom po Z. Čaputovej Vladimíra Marcinková zo SASKY. Na jej profile dominujú hlavne príspevky zo súkromia, ktoré dosiahli v polovici júla viac ako 52-tisíc interakcií. Trojicu uzatvára predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Jeho profil sleduje viac ako 23-tisíc ľudí a koncom júla mal aj približne rovnaký počet interakcií. Zo strán na Instagrame jednoznačne kraľuje Progresívne Slovensko s počtom interakcií viac než päťtisíc. Za ňou sú približne rovnako silné strany OĽANO, Sme rodina, SASKA či Demokrati.



Čoraz väčším lákadlom je pre politické strany pomerne mladá čínska sociálna sieť TikTok. Jej raketový rast vo svete zabezpečil najmä unikátny algoritmus. Jeho fungovanie je založené na princípe, že príspevky používateľovi ukazuje podľa toho, ako dlho určitý druh obsahu pozerá a ako s ním interaguje. To je zásadný rozdiel napríklad oproti Facebooku, ktorý ukazuje v prvom rade príspevky od sledujúcich ľudí a stránok.

Reklama za tisíce

Zaujímavosťou je, že o TikToku začal hovoriť E. Kaliňák zo strany Smer už v roku 2020. Jeho ambíciou bolo dostať stranu na sociálnu sieť ako prvú. Predbehla ho však strana SaS, konkrétne jej mládežnícka organizácia Mladí Saskári.



Strana v tom čase informovala, že účet na TikToku založili z recesie, pretože chceli predbehnúť plán nového člena predsedníctva Smeru-SSD E. Kaliňáka. Dnes má strana na sociálnej sieti necelých tisíc sledovateľov. Naopak, Smeru-SSD sa podarilo vybudovať najväčšie sieť sledovateľov spomedzi všetkých slovenských politických strán.

Celkovo ich má viac ako 32-tisíc a väčšinu príspevkov tvoria zostrihané časti z tlačových konferencií či televíznych relácií. Vlastný obsah tvorí najmä tvorca myšlienky E. Kaliňák. Príspevky pravidelne sledujú desiatky tisíc ľudí.

„Strana Smer-SSD si drží na najmladšej sociálnej sieti prvenstvo. Dlhodobo kraľuje aj na platforme YouTube, ktorá je pre podobne mladý typ publika,“ vysvetľuje G. Tóth. Videá Smeru-SSD si pozrú v priemere desiatky tisíc ľudí, pričom obsah je často konšpiračný a populistický.

Napríklad video o tom, že za vojnou na Ukrajine je plán NATO a Západu zničiť Rusko videlo už takmer 300-tisíc ľudí. Viac než 100-tisíc ľudí si tiež pozrelo video E. Kaliňáka, v ktorom tvrdí, že na Slovensko sa za obrovskej podpory režimovej propagandy opäť vrátili politické procesy. Podobných videí s desiatkami tisíc videní má Smer-SSD vo svojej zbierke hneď niekoľko.



Najviac výdavkov do reklamy z politikov investuje M. Šimečka. Kým koncom mája boli jeho výdavky na úrovni 21-tisíc eur, začiatkom augusta už presiahli 46-tisíc eur. Na druhom mieste je predseda strany KDH Milan Majerský, ktorý v máji začínal s rozpočtom viac ako 12-tisíc eur a začiatkom augusta sú už výdavky vyššie než 44-tisíc eur.

Prvú trojku uzatvára predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorý začiatkom augusta do reklamy investoval viac ako 32-tisíc eur. Najmenej zatiaľ do reklamy investoval E. Kaliňák. Jeho výdavky na reklamu sa pohybujú v stovkách eur.

Všeobecne však platí takmer pri všetkých politikoch, že čím je bližšie k voľbám, tým sa výdavky na reklamu zvyšujú. To isté platí aj pri samotných politických stranách. Najviac zatiaľ do reklamy investuje hnutie OĽANO, ktorého výdavky do reklamy začiatkom augusta presiahli 71-tisíc eur. S nákladmi nad 60-tisíc a nad 40-tisíc nasledujú KDH a Sme rodina. Na svoju propagáciu zatiaľ najmenej investovala strana Za ľudí, ktorej výdavky sa pohybujú v stovkách eur.