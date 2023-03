Batériový biznis a s ním spojený trend elektromobility zažíva prvé problémy, na ktoré už zareagovali aj ceny surovín potrebných na ich výrobu. Ceny kľúčového uhličitanu lítneho v minulom roku síce zaznamenali niekoľkonásobný rast a stihli sa už takmer dotknúť úrovne 600-tisíc čínskych juanov za tonu, čo je približne 80-tisíc eur.

Nedávno však narazili na svoj strop a korekcia cien tejto suroviny je rovnako výrazná ako jej nedávny rast. Všetko zároveň naznačuje tomu, že za prepadom cien lítia je hneď niekoľko dôvodov.

„Sachsi“ to hovorili

Hoci ešte začiatkom vlaňajšieho septembra TREND informoval o najnovších rekordných úrovniach, ktoré ceny lítia dosiahli, odkazoval aj na vtedajšie prognózy analytikov investičnej banky Goldman Sachs, ktorí naznačovali ich skorý prepad.

O zhruba polrok neskôr je zrejmé, že lítium sa dostáva pod tlak, pod ktorým môže zotrvať pomerne dlho, pričom sa mu už ani nemusí podariť vrátiť na jeho niekdajšie cenové rekordy. Hoci má na trhoch stále svoj potenciál a fanúšikov, argumentov na pokles cien pribúda. Ceny uhličitanu lítia klesli za ostatné dva mesiace už o viac ako 39 percent po tom, čo dopyt po kľúčovej zložke batérií pre elektrické vozidlá klesol spolu s predajom elektrických vozidiel.

Ako sa totiž trh s elektrickými autami rozmáhal, rastúci dopyt zo strany výrobcov batérií a elektrických vozidiel poslal cenu kovu na neuveriteľnú rely. Neustále zmenšovanie ponuky suroviny, horší prístup k novým náleziskám a rozkúskovanie si tých existujúcich najväčšími ťažiarskymi alebo automobilovými spoločnosťami viedlo k ošiaľu, ktorý v novembri minulého roka zvýšil hodnotu suroviny približne desaťnásobne.

Dnes je však situácia a vývoj iný a čoraz viac analytikov, podobne ako tí z Goldman Sachs, očakáva, že cena lítia bude tento rok aj naďalej klesať. Momentálny prebytok ponuky narazil na spomaľovanie predaja elektromobilov najmä na najväčšom automobilovom trhu v Číne. Tamojšia vláda tam totiž obmedzila dotácie a stimuly na kúpu elektrického vozidla.

Analytici maklérskej spoločnosti China Securities Co. odhadli, že od roku 2023 do roku 2025 by mohol byť ročný prebytok lítia 18-tisíc ton, pričom ceny by mohli v tomto roku klesnúť na 300-tisíc yuanov a dokonca až na 200-tisíc juanov za tonu v roku 2024, čo je zhruba 41- až 34-tisíc eur.