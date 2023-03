Vláda čelila po celý minulý rok výčitkám slovenských pekární kvôli tomu, že ich nechala napospas rastúcim cenám energií. Pekárenstvo je odvetvím potravinárskeho priemyslu s najväčšou energetickou náročnosťou.

Predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský informoval v polovici februára médiá o tom, že zväz podozrieva dodávateľov energií z používania nekalých praktík a zo zneužitia postavenia.

Podkladom pre tieto podozrenia sú hlásenia jednotlivých pekární združených vo zväze. Mnohé z nich sa totiž vydesili, keď zistili, že dodávatelia si v navrhovaných zmluvách aktuálne účtujú cenníkové ceny elektriny. Tieto ceny sa pohybujú od 400 do 620 eur za megawatthodinu a ide čisto len o cenu komodity bez prenosových poplatkov. Trhové ceny elektriny medzičasom klesli, no dodávatelia podľa M. Lapšanského pekárňam poväčšine neumožňujú odber energie za spotové, ale len za fixné ceny.

Pekári sa domnievajú, že ak by sa potvrdilo zneužívanie postavenia zo strany dodávateľov energií, finančné prostriedky, ktoré vláda vynakladá na kompenzácie vysokých cien energií pre podniky, by sa ukázali ako vyhodené von oknom. Slúžili by totiž len na vygenerovanie neúmerného zisku dodávateľov energií, a nie na konštruktívnu pomoc podnikom.

Astronomické faktúry

Štát by mal podľa M. Lapšanského posudzovať aj cenníkové ceny a mal by pre ne stanoviť isté limity. „Lebo takto sa môže stať, že niektorý z dodávateľov môže odčerpávať zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré potom budú chýbať,“ upozorňuje šéf SZPCC. „Tieto finančné prostriedky by mohli slúžiť na to, aby kompenzovali náklady na energie od nižšieho stropu, ako je 199 eur za megawatthodinu elektriny a 99 eur za megawatthodinu plynu,“ dodáva. Pekári svojho času žiadali stropové hodnoty 120 na elektrinu, resp. 70 eur na plyn.