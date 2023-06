V slovenských reáliách nie je sabatikal natoľko bežný, aby sa radil k percentuálne najžiadanejším benefitom zamestnávateľov. No nemožno tvrdiť ani to, že oň zamestnanci nemajú záujem. Práve naopak. Firmy, ktoré ho ponúkajú, hlásia nárast žiadostí práve o tento typ voľna.

V minulosti umožňovali firmy sabatikal predovšetkým vrcholovým manažérom, čo je pomerne logické. Práve kmeňoví zamestnanci a špičkoví manažéri totiž nesú na pleciach najviac zodpovednosti, čo môže výrazne urýchľovať aj ich pocit vyhorenia. V súčasnosti sa však situácia postupne mení a predovšetkým veľkí zamestnávatelia začínajú sabatikalom odmeňovať za dlhoročnú lojalitu a prínos pre firmu aj ďalších pracovníkov.

Sabatikal veľmi úzko súvisí s work-life balansom, čo je hlavný motív formujúci súčasný trh práce. Je to dlhodobé voľno, ktoré môže trvať mesiace, ale aj celý rok. Jeho hlavným účelom je prevencia pred vyhorením. Niektorí zamestnanci sa oň usilujú až vtedy, keď ich pracovné vyhorenie dostihne a to je podľa väčšiny psychológov už príliš neskoro. V takých chvíľach je účinnejšia terapia, pracovné voľno to už nevyrieši.

Sabatikal Sabatikal sa najčastejšie vyskytuje buď ako neplatené alebo čiastočne platené voľno, no nedá sa vylúčiť ani jeho platená podoba. Treba dodať, že ak firmy samotný sabatikal ponúkajú zriedka, v platenej forme je to o to zriedkavejšie. Zmysel sabatikalu nespočíva v odpojení sa od sveta, ale v napojení sa na iné aktivity ako sú tie, ktorým sa zamestnanec dovtedy venoval. Najčastejšie sa využíva na rozvoj nových zručností, osobnostný rozvoj, zvýšenú starostlivosť o zdravie, ďalší profesionálny rozvoj a štúdium. Stále populárnejšie je napĺňať ho cestovaním a plniť si sny, ktoré s prácou nesúvisia a človek na ne nemal nikdy čas.

Sabatikal v rôznych podobách

TREND zisťoval, ktoré firmy na Slovensku sabatikal zamestnancom poskytujú a za akých podmienok. Z oslovených zamestnávateľov ho umožňuje Henkel, Orange, VÚB aj Lidl.