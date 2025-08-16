Nemeckí dodávatelia, ktorí sú vo veľkej miere ako odberatelia prepojení so slovenským automotivom, čelia bezprecedentným výzvam a novej kríze.
Trhy sa premiestňujú, elektromobilita nerastie želaným tempom a s nízkou rentabilitou, naďalej stúpajú energetické i mzdové náklady. Doterajší biznis prestáva v terajších podmienkach fungovať.
Slovenské firmy, s viac než štyristo firmami v dodávateľskom reťazci sa zatiaľ držia, no rok 2025 môže ohroziť ich rastové výsledky z roku 2024. Potreba hľadať nové alternatívy je dnes pre ne naliehavejšia než kedykoľvek predtým.
Nemecký motor sa kazí
Nemecký automobilový dodávateľský priemysel sa ocitá v hlbokej kríze. Najväčší hráči spomedzi dodávateľov pre automobilky – Bosch, ZF, Continental či Schaeffler – ohlasujú tisícové redukcie zamestnancov. Situácia ich núti znižovať investície a obmedzovať výrobné kapacity.
Dôvodom sú stagnujúci dopyt po automobiloch na kľúčových trhoch, nákladná a zatiaľ málo zisková transformácia na elektromobilitu, ako aj prudký rast cien energií a miezd v Nemecku.
