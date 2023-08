Spoločnosť ArcelorMittal, druhý najväčší výrobca ocele na svete a hlavný dodávateľ pre automobilový priemysel, zvažuje možnú ponuku na prevzatie amerického konglomerátu U. S. Steel, uvádza agentúra Reuters. Tá sa odvoláva na ľudí blízkych údajným rokovaniam, podľa ktorých sa transakcia rieši zatiaľ len na úrovni bankárov.

Hoci nie je isté či ponuku Američanom nakoniec oceliarska firma z Luxemburgu s indickým majiteľom predloží, naznačuje to prinajmenšom budúce záujmy tohto svetového výrobcu ocele.

Košice sa nevyhnú

Podľa agentúry Reuters by podobná ponuka na kúpu zatriasla súčasnými trhmi s oceľou. Znamenala by prinajmenšom eskaláciu ponukovej vojny na prevzatie gigantu, ktorá už prebieha v prípade U. S. Steelu aj od spoločností Cleveland-Cliffs a Esmark.

Tie dnes chcú za americké huty dať viac ako sedem miliárd dolárov. Ponuka spoločnosti Esmark je v hotovosti, zatiaľ čo Cleveland-Cliffs by za transakciu zaplatil z polovice hotovosťou a z polovice vlastnými akciami.

Ako naznačujú analytici, potenciálne prevzatie U. S. Steelu iným výrobcom ocele by mohlo mať významný vplyv aj na zákazníkov týchto spoločností a to primárne z radov amerických výrobcov automobilov. Tým už oceliarne dodáva celé generácie. Obe spoločnosti ArcelorMittal aj U. S. Steel zatiaľ informácie nekomentovali.

Podobná transakcia by sa dotkla aj Slovenska. Podnik U. S. Steel Košice je totiž jedinou fabrikou Američanov v Európe a to jednou z kľúčových. Navyše sa tu firma snaží investovať viac ako miliardu eur do modernizácie podniku na elektrickú výrobu ocele. Košická oceliareň je významným dodávateľom pre európske automobilky a jej dodávateľov.