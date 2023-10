Motivácia podávať v práci adekvátny výkon závisí od mnohých premenných. Na prvý pohľad sa zdá, že existujú dve základné sily, ktoré majú na chuť pracovať najevidentnejší vplyv – výška platu a dobrý pocit pri výkone práce, ktorý pramení z pracovného prostredia, kolektívu, charakteru práce a podobne. Nie je to však len o motivácii pracovať, ale aj o motivácii na danom pracovnom mieste zostávať.

Oba vyššie spomínané faktory tu boli vždy, čo sa však časom mení, je dôraz na niektorý z nich, respektíve okolnosti, ktoré niektorý z nich vytláčajú do popredia. „Aj keď jedno z primárnych kritérií pri výbere zamestnania môže byť plat, tak v konečnom dôsledku ľudia zostávajú v pracovnom prostredí nie kvôli nemu, ale práve kvôli tomu, ako sa v práci cítia a či si napĺňajú rôzne potreby,“ konštatuje HR konzultantka Katarína Vanková. Jednoducho povedané, človek má vo všeobecnosti tendenciu zostať v kolektíve, kde mu to dáva zmysel a cíti sa tam dobre, a to možno aj na úkor nižšieho platu.

Treba však brať do úvahy viaceré situačné okolnosti. Môže to totiž závisieť od profesie, od pracovnej pozície, ale napríklad aj od regiónu. Je totiž logické, že zamestnanec z regiónu s vyššou nezamestnanosťou sa bude rozhodovať skôr na základe platu, rovnako ako zamestnanec, ktorý má ohrozené existenčné minimum alebo pracuje na pozícii, na ktorej sú platy vo všeobecnosti nižšie. A môže to závisieť aj od vzdelania. „Ľudia s vyšším vzdelaním zastávajúci vyššie pozície sa často témou well-beingu zaoberajú citlivejšie a viac uvažujú o svojej životnej rovnováhe,“ domnieva sa K. Vanková.