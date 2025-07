Niekedy trvalo týždne, kým si verejnosť spravila na firmu či jej produkty a služby názor. Tie dni sú však už navždy preč. Informácie sa v ére sociálnych sietí šíria svetom bezprecedentnou rýchlosťou. Firmy tak majú neraz čo robiť, aby nad neočakávanou situáciou prevzali kontrolu, skôr než poškodí jej reputáciu.

O škandáloch dnes neinformujú iba spravodajské relácie. Jeden virálny príspevok na TikToku, LinkedIne či platforme X môže vyvolať lavínu, ktorú je ťažké zastaviť. Príkladom je kauza, ktorú musela nedávno hasiť firma Astronomer. Počas koncertu skupiny Coldplay totiž vyplávala na povrch aféra jej generálneho riaditeľa a šéfky personálneho oddelenia. To, akou rýchlosťou sa video zamilovaného páru šírilo sociálnymi sieťami, len podčiarklo skutočnosť, že firmy už viac nie sú jediné, kto kontroluje naratív.

Ak PR oddelenia nezareagujú dostatočne rýchlo, niekto iný to urobí za nich a poskytne svetu vlastnú verziu pravdy, hoc aj vymyslenú. „Firmy musia navrhnúť novú stratégiu, aby na krízu dokázali reagovať rýchlo a pohotovo. Tradičné schvaľovacie procesy už so sociálnymi sieťami nestíhajú držať krok,“ uviedla expertka Maria Pacheco pre PR News. Otázkou preto nie je, či bude firma na internete niekedy čeliť škandálu, ale či nastaví svoje interné postupy tak, aby ustáli tempo, akým sa dnes formuje reputácia.

Preteky s časom

Kríza v oblasti PR môže byť pre podniky najhoršou nočnou morou. Dokáže ich úplne pochovať alebo narobiť značné škody, z ktorých sa budú zotavovať aj niekoľko rokov. Nedávna štúdia spoločnosti Deloitte odhalila, že 30 percent firiem, ktoré museli riešiť PR krízu, sa z nej spamätalo po roku. Až 16 percent opýtaných priznalo, že im to trvalo o tri roky dlhšie.

Firma Poppi si prešla PR peklom vo februári, keď pred Super Bowlom poslala bohatým influencerom v rámci marketingovej kampane domov veľké ružové automaty na nápoje. Kritici ju ihneď pokarhali za to, že ich v týchto náročných ekonomických časoch mohla radšej dať ťažko pracujúcim učiteľom či zdravotníkom.

Dáta od Storyful Intelligence ukázali, že za 24 hodín stúpol počet online interakcií na túto tému o 300 percent. Zmena sentimentu bola po vypuknutí škandálu pozoruhodná. Ešte v januári zaznamenal Poppi 48 percent pozitívnych a 15 percent negatívnych reakcií na svoju adresu. V priebehu jediného mesiaca sa pomer zmenil výrazne v jej neprospech. Vo februári evidovala firma 17 percent pozitívnych a 51 percent negatívnych reakcií. Nepriaznivá publicita teda môže rásť exponenciálne. Kým firma váha, algoritmy ju ženú k ešte väčšiemu publiku.

Rozdiel medzi tým, či sa firma z krízy zotaví rýchlo alebo jej to bude trvať roky, spočíva v správne zvolenej PR stratégii a jej načasovaní. „Rýchlosť a autenticita sa stávajú nevyhnutnosťou, pretože sociálne médiá urýchľujú vývoj situácie. To, čo spočiatku vyzerá ako nevinná diskusia na internete, môže rýchlo prerásť do medializovaného škandálu,“ varoval expert na analýzu médií Philip Manev. Priebežné monitorovanie a aktívna komunikácia naprieč všetkými komunikačnými kanálmi sú preto podľa neho pre úspech PR stratégie kľúčové.

Príprava, akcia, obnova

Krízová PR reakcia prebieha v troch fázach: príprava, akcia, obnova. V prvom štádiu musí firma proaktívne identifikovať možné krízové scenáre a vytvoriť interné štruktúry, ktoré jej na ne umožnia rýchlo reagovať. Príprava totiž okrem skrátenia reakčného času zaručuje, že komunikácia bude koordinovaná, konzistentná a dôveryhodná.

Prvá fáza zahŕňa vytvorenie krízového tímu s jasne rozdelenými úlohami, vyškolenie hovorcov a prípravu vyhlásení, ktoré možno ľahko prispôsobovať vývoju situácie. Skôr než firmy poskytnú vyjadrenie médiám, musia prešetriť fakty a identifikovať, koho sa kauza týka. Krízový PR tím by mal potom na základe získaných informácií pripraviť čo najúprimnejšie vyhlásenie.

V akčnej fáze musí podnik konať rýchlo, ideálne do 24 hodín. Jeho komunikácia na sociálnych sieťach a s médiami by mala byť transparentná a založená na faktoch. Úlohou vyškoleného hovorcu je v tomto štádiu poskytovať konzistentné vyjadrenia naprieč všetkými komunikačnými kanálmi. S cieľom zaistiť názorovú jednotnosť musia informácie o vývine situácie priebežne dostávať aj všetci interní zamestnanci.

Firmy nesmú zabudnúť na to, že cieľom druhej fázy je prejaviť empatiu, prevziať zodpovednosť tam, kde je to potrebné, a poskytovať včasné aktualizácie. Je dôležité, aby počas nej neustále monitorovali médiá a verejnú mienku, čo im podľa potreby umožní prispôsobovať reakcie situácii.

Fáza obnovy nastupuje po stabilizovaní krízy. Jej cieľom je opätovné získanie dôvery a vyvodenie zodpovednosti. PR tím má v rámci nej za úlohu analyzovať, ktorá stratégia fungovala, a ktorá bola iba stratou času či krokom vedľa. Na základe získaných údajov by potom mal v záujme predchádzania ďalším problémom upraviť reakčné postupy a zaviesť dlhodobé zmeny. Na škodu nebude, keď po utrasení situácie vydá ešte aspoň jedno vyhlásenie, v ktorom odprezentuje prijaté nápravné opatrenia.