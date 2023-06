Partnerské vzťahy na pracovisku sú častejšie, ako si ľudia bežne uvedomujú. K tejto téme síce existuje mnoho prieskumov, no každý z nich prináša iné výsledky a preto je náročné vytvoriť si relevantnú predstavu o tom, koľko ľudí v skutočnosti takýto vzťah má alebo malo.

Prieskum SHRM (Society for Human Resource Management) ukázal, že 40 percent Američanov flirtovalo s niekým z práce, 24 percent napokon s kolegyňou či kolegom randilo a iba 17 percent priznalo, že randenie prerástlo do oficiálneho vzťahu. Prieskum firmy Wright Hassall v Spojenom kráľovstve dospel k podobnému výsledku. Naopak, jeden z nemeckých prieskumov hovorí, že skúsenosť so vzťahom na pracovisku má každý druhý zamestnanec.

Svoju rolu v podobných prieskumoch hrá aj to, čo daný výskumník alebo respondent považuje za vzťah a čo iba za krátkodobý románik alebo flirt.

Hoci sa nejeden riaditeľ firmy stavia k prípadným vzťahom na pracovisku rezervovane, prípadne až odmietavo, z právneho hľadiska dnes nejde o nič nelegálne ani zakázané. Firma síce má právo stanoviť vlastné interné pravidlá, v ktorých vzťah na pracovisku nebude odporúčať alebo ho bude výrazne regulovať, no absolútny zákaz je niečo, čo by sa mohlo považovať za zásah do súkromia zamestnanca. Ide však o pomerne komplikovaný problém a všeobecne platné pravidlá na jeho zvládnutie sa vymedzujú ťažko.

Čísla z USA 85 percent prípadov nevery začína na pracovisku

40 percent ľudí, ktorí majú vzťah na pracovisku, sú vedúci pracovníci

41 percent zamestnancov netuší, ako sa ich firma stavia k vzťahom na pracovisku

72 percent tých, ktorí vzťah na pracovisku zažili, by do toho šli znova Zdroj: Peoplehum.com