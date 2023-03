Startupisti nechcú žiť a pracovať v nedemokratickom štáte. Tvrdí to riaditeľka Herzlovho centra izraelských štúdií na Karlovej univerzite Irena Kalhousová pre E15. Okrem zakladateľov startupov sa odchodom z krajiny vyhrážajú aj zahraniční investori, čo by predstavovalo podstatný odliv kapitálu.



V krajine trvá vnútropolitická kríza už dvanásť týždňov. Navrhované reformy, ktoré presadzuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov poslancov 120-členného Knesetu.

Zmenami by sa posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov. Kritici to považujú za ohrozenie demokratickej deľby moci. Obávajú sa tiež, že navrhované reformy by mohli Netanjahuovi umožniť vyhnúť sa odsúdeniu v korupčnej kauze, v ktorej čelí obvineniam.

„Celý štát je v tejto chvíli viacmenej paralyzovaný, pretože štrajkujú odborári, lekári, univerzity a nefunguje letecká doprava. Ekonomika je teda zasiahnutá už teraz. Ako závažné a dlhodobé budú škody závisí od toho, či bude súčasná napätá situácia ďalej eskalovať, čo si teraz odhadnúť netrúfam, povedala pre E15 I. Kalhousová.

Z veľmoci bude možno trpaslík

Izrael je známy tým, že produkuje viac startupov na obyvateľa v porovnaní s výrazne väčšími krajinami ako Japonsko, Čína, India či Kanada. Významní predstavitelia miestnej startupovej scény už hľadajú možnosti, ako z krajiny odísť. Viacerí už oznámili, že presúvajú z krajiny kapitál. Urobil tak aj výkonný riaditeľ spoločnosti Papaya Group, ktorej hodnota sa odhaduje na viac ako jednu miliardu dolárov.