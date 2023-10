Dodávateľ práve dodal tovar alebo službu svojmu zákazníkovi, no v stanovenom termíne nedostal zaplatené. Peniaze na jeho účet neprišli ani po niekoľkých upomienkach. Čo robiť? Každá ďalšia neuhradená faktúra spôsobuje podnikateľským subjektom vážne problémy v cash flow. Ľahko sa potom dostávajú do finančných problémov.



Globálne insolvencie tento rok majú vzrásť až o 19 %. Európa môže byť obzvlášť ovplyvnená nárastom platobnej neschopnosti. Odborníci očakávajú významné zvýšenie insolvencií najmä vo Francúzsku (+29 % v roku 2023), Spojenom kráľovstve (+10 %), Nemecku (+17 %) a Taliansku (+36 %). Všetko krajiny, kam vo veľkej miere exportujú aj slovenské spoločnosti.

Problémom tiež je, že veľa firiem v zahraniční aj u nás končí svoju činnosť. Až 278 podnikateľských subjektov na Slovensku vstúpilo v roku 2022 do konkurzu a 26 bola povolená reštrukturalizácia. V takom prípade darmo čakať, že dodávateľ dostane zaplatené alebo sa mu podarí vymôcť dodatočne nejaké finančné prostriedky.



„Problémy podobného typu by nemuseli nastať, keby sa každá firma ešte pred dodaním tovaru alebo služby rozhodla pre poistenie pohľadávok,“ uvádza riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina. Je presvedčený, že poistenie pohľadávok je spoľahlivou prevenciou pred veľkým rizikami, ktoré podnikanie v súčasnosti sprevádza. Globálne geopolitické napätie, zhoršené vzťahy s Čínou či vojna na Ukrajine prinášajú komplikácie mnohým.



Škoda z nezaplatených faktúr sa niekedy môže vyšplhať až do výšky niekoľko stotisíc eur. Neuhradené faktúry sa tak stávajú nočnou morou každého podnikateľského subjektu. Firmy by radšej mali zvážiť poistenie pohľadávok. Štandardne sa poisťuje celá hodnota poistiteľného obratu a poisťovňa v prípade škody poskytne plnenie až do výšky 90 percent, zvyšok je spoluúčasť klienta. Aj on totiž musí dobre zvážiť, s kým bude obchodovať, komu predáva a dodáva svoj tovar alebo službu.

Allianz Trade vie prispôsobiť poistenie pohľadávok potrebám takmer každého podnikateľského subjektu. Všetko sa dá vybaviť veľmi rýchlo, stačí kontaktovať odborníka, ktorý poradí a ponúkne riešenie prispôsobené na mieru danej firmy.