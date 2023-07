Namiesto oddychu na gréckom ostrove Rodos prišiel strach o vlastný život v dôsledku lesných požiarov, ktoré sa z centrálnej časti ostrova rozšírili k prímorským letoviskám. Narýchlo sa zbaliť a späť domov zažilo mnoho turistov, keď grécke záchranné zložky evakuovali viac ako 20-tisíc ľudí.

Požiare vypukli v dôsledku extrémnych teplôt, ktoré vystúpili až k 45 stupňom Celzia. Neprešiel ani týždeň a po Rodose prišli správy o boji s ďalšími lesnými požiarmi aj z ostrova Korfu a ďalších destinácií. Tieto udalosti sú dôrazným varovaním pre súčasných aj budúcich dovolenkárov v južných častiach Európy.

Vlny extrémnych horúčav zasiahli toto leto mnohé južné krajiny, okrem Grécka aj Španielsko, Taliansko, Chorvátsko. Očakáva sa, že tento rok padne nový európsky teplotný rekord. Doteraz si ho drží Sicília na úrovni 48,81 stupňov Celzia nameraných roku 2021. Rovnaká situácia platí aj pre zvyšok sveta, kde nad 45 stupňov vystúpili teploty tiež v Mexiku, USA a Číne.

Súčasné vysoké teploty sú spôsobené najmä opakujúcim sa javom El Niño, ktorý zvýšil teplotu Tichého oceánu. Spolu s globálnym otepľovaním spôsobí, že tento rok bude s najväčšou pravdepodobnosťou najhorúcejším v histórii meraní. A podľa meteorológov dáva tušiť, čo čaká svet v budúcnosti.

Rozširovanie sa Sahary smerom na juh spôsobilo veľké problémy v krajinách ako je Čad alebo Sudán, no jej posun smerom na sever vytvorí teplejšiu klímu aj v európskych metropolách. V stredomorskej oblasti teploty rastú o 20 percent rýchlejšie ako inde na svete. Až tretine Grécka hrozí, že sa stane púšťou, odhaduje domáce ministerstvo poľnohospodárstva.

Stúpajúce letné teploty v južnej Európe povedú nielen zmenám v produkcií potravín, ale aj k trvalej zmene turistických návykov. Viac cestovateľov si vyberie chladnejšie destinácie alebo bude dovolenkovať na jar či jeseň, aby sa vyhli extrémnym horúčavám.

Údaje Európskej komisie pre cestovný ruch (ETC) naznačujú, že počet ľudí, ktorí plánujú vycestovať do oblasti Stredozemného mora v júni až novembri, klesol o desať percent v porovnaní s minulým rokom, keď horúce počasie rovnako viedlo k suchám a požiarom. „Predpokladáme, že nepredvídateľné poveternostné podmienky v budúcnosti budú mať väčší vplyv na výber destinácií v Európe,“ povedal šéf ETC Miguel Sanz.

Údaje ETC, neziskovej organizácie so sídlom v Bruseli, začiatkom tohto mesiaca ukázali, že počet cestujúcich, ktorí plánujú podniknúť letné výlety, sa v porovnaní s rokom 2022 znížil o štyri percentá. Stále viac turistov vníma extrémne poveternostné udalosti ako hlavný problém počas cestovania v letnom období, už je to 7,6 percenta. No napriek tomu ešte stále sa ich na dovolenku počas leta vyberá až 69 percent.

Juh je málo pripravený

Klimatické zmeny vplývajú na počasie a niektoré miesta menia na nepoznanie. Štúdia skupiny španielskych vedcov zverejnená v časopise Plos One z roku 2019 predpovedala, že podnebie Madridu v roku 2050 bude pripomínať marocké mesto Marakéš; Londýn sa bude viac podobať na Barcelonu a Štokholm zasa na Budapešť.