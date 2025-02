Sociálne siete ovládol fenomén tzv. „haulu“ (korisť) – masového a impulzívneho nakupovania, ktoré influenceri a spotrebitelia hrdo prezentujú vo videách či príspevkoch. Čím viac kúskov, tým lepšie. YouTube, TikTok či Instagram sú zaplavené obsahom s názvami ako „Huge Shein Haul“ alebo „Zara Summer Haul,“ kde sa ukazujú desiatky nových módnych úlovkov.

Haul culture je atraktívna – nízke ceny, široká ponuka a rýchla dostupnosť lákajú milióny spotrebiteľov. No za touto nákupnou horúčkou sa skrývajú menej príťažlivé fakty: nekvalitné oblečenie, odpad na skládkach, neetická výroba či vyčerpanie prírodných zdrojov.

Fenomenálny rast rýchlej módy (fast fashion) a platformy ako Shein, Temu, Zara či H&M idú ruka v ruke s kultúrou „haulovania“. Spotrebitelia nakupujú vo veľkom, často bez rozmýšľania. Oblečenie je lacné, trendy sa menia rýchlo a sociálne siete vytvárajú tlak na neustálu obnovu šatníka.

Problém? Väčšina týchto kúskov má krátku životnosť. Po niekoľkých noseniach sa vytriedia, roztrhajú alebo jednoducho prestanú byť „in“. A kam putujú? Do odpadu. Podľa štatistík až 85 percent textilu končí na skládkach alebo v spaľovniach.

Nejde len o odpad. Textilný priemysel sa podieľa na desiatich percentách globálnych emisií CO₂ – viac než letecká a lodná doprava dokopy. Výroba jedného bavlneného trička spotrebuje až 2 700 litrov vody, čo zodpovedá množstvu, ktoré človek vypije za 2,5 roka.

Haul culture tak nie je len o móde, ale aj o environmentálnych a etických otázkach. Čím lacnejšie oblečenie, tým vyššia pravdepodobnosť, že bolo vyrobené v neetických podmienkach. Mnohé továrne čelia obvineniam z neľudských pracovných podmienok a extrémne nízkych miezd.

Ako reakcia na nekontrolované nakupovanie sa rozvíja koncept slow fashion – pomalej a udržateľnej módy. Tá podporuje menšiu, no kvalitnejšiu spotrebu, lokálnu výrobu a second-hand nákupy. Kým haul culture oslavuje množstvo, slow fashion kladie dôraz na hodnotu a trvácnosť.

