Majitelia úspešných slovenských podnikov budú mať v najbližšej dobe menšiu motiváciu predávať, a to dovtedy, kým to nebude absolútne nevyhnutné či už pre získanie hotovosti alebo splateniu dlhu, myslí si partner PwC pre transakčné poradenstvo Pavol Pravda, ktorý pre TREND hodnotí trh fúzií a akvizícií na Slovensku.

V Článku sa dozviete: aká dnes vládne na trhu fúzií a akvizícií nálada,

ktoré sektory majú našliapnuté na úspech,

či majú šancu na investora aj firmy v problémoch,

čo robí s cenami transakcií inflácia a vysoké úroky,

aké sú trendy v uzatváraní transakcií

a ďalšie informácie.

Aká je v súčasnosti akvizičná nálada na Slovensku?

Rok 2022 bol silnejší, než sa očakávalo, pričom objem transakcií presiahol úroveň pred pandémiou. Priemerná hodnota jednotlivých transakcií však poklesla. Nepokoj na trhu je poháňaný predovšetkým neistými makroekonomickými podmienkami. V poslednom období sme mohli sledovať aj čiastočnú averziu zahraničných investorov k trhom v blízkosti východnej hranice. Investori, ktorí potrebujú dlhové financovanie, budú musieť čeliť mnohým výzvam, keďže banky zaujali k poskytovaniu úverov veľmi obozretný prístup. Najväčšiu zmenu momentálne pociťujeme v smerovaní transakcií k menším a strategicky cieleným obchodom.

Trhu dominovali donedávna najmä subjekty z oblasti IT, vývoja, priemyselnej automatizácie, financií. Ktoré ďalšie odvetvia poskočili za uplynulý rok a stali sa atraktívnymi a ktoré budú dominovať v blízkej budúcnosti?

Vlani v transakciách prevažovali necyklické a technologické odvetvia ako rastlinná a živočíšna výroba, potravinárstvo, IT služby, zdravotníctvo a potravinársky retail. Z dôvodu ohlásenej miliardovej investície automobilky Volvo sme zaznamenali zvýšený dopyt po slovenských výrobných spoločnostiach v subdodávateľskom reťazci. Ochladenie zaznamenal najmä sektor real estate a stavebníctva z dôvodu rastúcich úrokových mier a nákladov na financovanie.

Silný trend v oblasti fúzií a akvizícií cítime pri globálnych výrobných spoločnostiach, ktoré kvôli rastúcim logistickým nákladom a problémom s dodávateľskými reťazcami vytvárajú silný dopyt po zabezpečení vlastných výrobných kapacít v CEE. Vo všeobecnosti očakávam postupný nárast počtu transakcií naprieč sektormi, keďže makroekonomické podmienky sa do istej miery stabilizovali a predávajúci alebo kupujúci si aspoň do istej miery vedia nastaviť svoje očakávania.

Motívy pre fúzie a akvizície sú rôzne. S ktorými sa na Slovensku najčastejšie stretávate?

Veľa súčasných podnikateľov, ktorým sa úspešne podarilo vybudovať prekvitajúce „family offices“ s profesionálnym manažmentom majú záujem diverzifikovať kapitál mimo svoje kľúčové aktivity. Veľké firmy sa, naopak, z dôvodu optimalizácie snažia odpredať svoje non-core biznisy a ich prípadné akvizície sú väčšinou v rovnakom sektore, respektíve v rámci dodávateľského reťazca alebo zabezpečenia si odbytu.

Situácia v IT sektore je do istej miery špecifická. Na základe našich diskusií s viacerými slovenskými majiteľmi, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, či už kvôli získaniu hotovosti alebo splateniu dlhu, majitelia úspešných spoločností budú mať v blízkej budúcnosti menšiu motiváciu predávať. Z ich pohľadu sa oplatí čakať, kým trh naberie na istote.

V hľadáčiku sú najmä inovatívne technologické firmy. Ako je to však so segmentmi, ktoré zaspali digitalizáciu a dostatočne sa netransformujú?